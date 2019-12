Bratislavský Volkswagen cez sviatky výrobu úplne stopne

Počas zimnej odstávky zostáva pracovať približne dvesto nevýrobných zamestnancov

20. dec 2019 o 8:41 SITA

BRATISLAVA. V spoločnosti Volkswagen Slovakia sa v piatok 20. decembra začína zimná celozávodná dovolenka. Ako ďalej informuje hovorkyňa spoločnosti Lucia Makayová, výroba vozidiel v bratislavskom závode sa cez vianočné sviatky úplne zastaví a opätovne bude spustená 8. januára 2020. V závode na výrobu komponentov v Martine bude prebiehať plánovaná odstávka v termíne od 23. decembra 2019 do 6. januára 2020. Nástrojárne v Stupave sa prerušenie výroby nedotkne, zamestnanci si budú počas sviatkov čerpať dovolenku individuálne.

„Pri tejto príležitosti by som sa rád poďakoval všetkým kolegom a kolegyniam za ich nasadenie a lojalitu v uplynulom roku, ktorý sa vyznačoval aj zvýšeným tlakom na efektivitu podniku. Sme vo fáze, ktorá so sebou prináša veľké výzvy a náročné rámcové podmienky s presahom i do nasledujúceho roka,“ uviedol predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg.

Počas plánovanej zimnej odstávky výroby zostávajú pracovať približne dve stovky nevýrobných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je podľa Makayovej nevyhnutná, nakoľko sú zodpovední za ochranu závodu, energetiku, plánovanie či finančné uzávierky.

"Zároveň sú na toto obdobie vždy naplánované aktivity aj pre časť výrobných zamestnancov, ktorí sa starajú o údržbu a kontrolu výrobných zariadení, automatizačnej techniky a robotov. Ide o činnosti, ktoré pre svoju časovú a technickú náročnosť nie je možné realizovať počas bežiacej prevádzky výroby. Naplánované sú tiež prípravné práce pre integráciu nového produktu ŠKODA Karoq," dodala automobilka.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5,5 milióna vozidiel. Je pilierom slovenského exportu, najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 miliardy eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.