Združenie cestných dopravcov žiada zlepšiť podmienky

Združenie rokovalo s ministerstvom dopravy.

19. dec 2019 o 17:56 SITA

BRATISLAVA. Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia presadzuje zlepšenie podmienok na podnikanie v tomto odvetví.

Návrh na na zmenu v právnej úprave dane z motorových vozidiel a zníženie daňového zaťaženia dopravcov v kompetencii Ministerstva financií SR bola vo štvrtok jednou z kľúčových tém rokovania zástupcov združenia na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV).

Ako informoval ČESMAD Slovakia, zníženie spomínanej dane by pomohlo k zvýšeniu konkurencieschopnosti cestných dopravcov, pretože jej súčasné sadzby na nich negatívne vplývajú a doma majú absolútne nevhodné podmienky na podnikanie. Daň z motorových vozidiel na Slovensku považujú cestní dopravcovia za neúnosnú, keďže je druhá najvyššia v Európskej únii, pričom v okolitých krajinách je oveľa nižšia.



Generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na ministerstve dopravy a výstavby Peter Varga po rokovaní s cestnými dopravcami povedal, že ministerstvo dlhodobo podporuje aktivity vedúce k zlepšovaniu podnikateľského prostredia v oblasti nákladnej dopravy a má viacero konkrétnych hmatateľných výsledkov. "Aj v témach, ktoré nepatria rezortu dopravy, sa snažíme pozitívne vplývať na ostatné rezorty, do ktorých gescie diskutované otázky patria. V tejto oblasti je ČESMAD náš dlhoročný odborný partner," uviedol Varga. Za rezort dopravy bola na rokovaní aj štátna tajomníčka Ladislava Cengelová, za ČESMAD Slovakia boli na stretnutí prezident združenia Pavol Jančovič, prvý viceprezident Pavol Piešťanský a generálny tajomník Ivan Rusko.



ČESMAD Slovakia navrhol zníženie dane z motorových vozidiel cez novelu príslušného zákona. Cieľom cestných dopravcov je pokles ročnej sadzby dane za ťahač a náves (návesová súprava 40 ton). Zároveň navrhujú zvýšenie zliav a zmenu v ročných sadzbách daní za jednotlivé kategórie vozidiel. Ich návrh vychádza z nastavenia sadzieb a výšky zliav napríklad v Českej republike.



"Zástupcovia obidvoch strán sa dohodli aj na ďalšej intenzívnej spolupráci v budúcom roku s cieľom optimalizovať legislatívny rámec v oblasti cestnej dopravy," informovala hovorkyňa ČESMAD Slovakia Martina Baumann. "ČESMAD Slovakia má záujem o podporu sektoru cestnej dopravy a v roku 2020 bude pokračovať v ďalších rokovaniach a stretnutiach so zástupcami jednotlivých rezortov," dodala hovorkyňa.