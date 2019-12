Rozpočtová rada predpovedá silnejší hospodársky rast na záver rok

Export naďalej slabne.

19. dec 2019 o 14:19 SITA

BRATISLAVA. Dynamika slovenského hospodárstva by mala v závere roka zrýchliť.

Predikuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojej krátkodobej prognóze, podľa ktorej by mohol medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) v poslednom tohtoročnom kvartáli dosiahnuť 2 %.

Oproti tretiemu štvrťroku by to znamenalo zrýchlenie o 0,7 percentuálneho bodu. Medzikvartálne by pritom HDP mohol vzrásť o 0,7 %.

„K aktuálnemu dátumu máme k dispozícii 70 % údajov pre odhad rastu HDP za posledný štvrťrok 2019. Technický odhad rastu HDP je vo výške 2 % medziročne a za celý rok 2019 2,4 %, čo je na úrovni prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy zo septembra 2019,“ konštatuje rozpočtová rada s tým, že v štruktúre HDP sa výraznejšie odkláňa od pôvodných predpokladov dynamika vývozu.

„Signály výraznejšieho oživenia sa v indikátoroch zahraničného dopytu neobjavujú, okrem novembrovej vlny optimizmu na akciových trhoch sa dôvera v pozitívny vývoj v priemysle neobjavuje doma ani v zahraničí,“ uvádza v krátkodobej prognóze RRZ.

Ako dodáva rada, postupné oživovanie vývozu v predpokladoch prognóz sa nenaplnilo a aktuálne je odhad vývozu na posledný štvrťrok 2019 i na začiatok roka 2020 medziročne stále v negatívnych číslach.