Rada RTVS schválila rozpočet na rok 2020. Podľa predsedu je konzervatívny

Celkový prebytok sa plánuje na pol milióna eur.

19. dec 2019 o 17:45 SITA

BRATISLAVA. Budúcoročný rozpočet Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) je konzervatívny, ale obsahuje určité rozvojové prvky.

Na zasadnutí Rady RTVS ho takto zhodnotil jej predseda Igor Gallo.

Celkové príjmy majú byť 158 799 522 eur a výdavky 158 299 522 eur, z toho kapitálové 10 675 644 eur.

Celkový prebytok sa plánuje na 500 000 eur. Celkové príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií a europrojektov sú v roku 2020 nižšie ako v roku 2019.

Prenos finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadkov úhrad za služby verejnosti z roku 2019 do 2020 umožňuje prevádzku programovej služby Trojka a spustenie programovej služby Šport v priebehu roka.

Rada RTVS návrh na dnešnom zasadnutí schválila. Upozorňuje však, že súčasný model financovania RTVS nedostatočne pokrýva jej potreby na ďalší rozvoj, čo sa prejavuje napríklad aj v narastaní investičného dlhu, obmedzených možnostiach pre tvorbu finančných rezerv ako aj pri výrobe vlastnej tvorby.

Napriek novele zákona o úhrade za služby verejnosti, ktorá oslobodila od 1. januára.2020 od platenia úhrady poberateľov dôchodkových dávok a dávok v hmotnej núdzi, ostávajú pre RTVS najdôležitejším zdrojom príjmov podobne ako v predchádzajúcom období príjmy z úhrad za služby verejnosti. „V roku 2019 sa podarilo RTVS aktívnou akvizičnou činnosťou a zvýšeným úsilím pri vymáhaní pohľadávok zvýšiť príjem o 0,7 milióna eur. V roku 2020 RTVS predpokladá výšku príjmu o 9 miliónov eur nižšiu. Z dôvodu zmeny zákona je výpadok vo výške 8 miliónov eur kompenzovaný príjmom zo štátneho rozpočtu,“ informovala Radu RTVS ekonomická riaditeľka RTVS Radka Doehring, Dodala však, že vláda v stredu schválila materiál, ktorým sa navrhuje poskytnutie finančných prostriedkov RTVS účelovo určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona o úhrade v celkovej sume 16 miliónov eur.

Pokles príjmov oproti roku 2019 sa predpokladá pri súčasnej výške hodnoty zmluvy so štátom v celkovej výške 1,8 milióna eur. Pokles o 0,3 milióna eur postihne kapitolu Kapitálový transfer a kapitolu Bežný transfer pokles o 1,5 milióna eur. Výška zmluvy so štátom 2020 je rozpočtovaná rovnako ako v roku 2019 na úrovni základnej zmluvy pre rok 2019 bez následných dodatkov. Pozitívnym faktorom sú vyššie príjmy z reklamy, ktoré sú rozpočtované v roku 2020 o jeden milión eur v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2019 predovšetkým z dôvodu zvýšeného počtu programových služieb a zároveň zmenou zákona o vysielaní a retransmisii umožňujúcej preskupenie reklamy. Očakávajú aj väčšie zisky z reklamy vďaka športovým podujatiam.



Navýšenie výdavkov oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 bude aj v oblasti ochrany objektov o 0,3 milióna eur z dôvodu navýšenia sadzby minimálnej mzdy či pre nárast výdavkov na SIPO o 0,2 milióna eur v súvislosti s nárastom cien Slovenskej pošty. V rozpočte je zahrnutý presun - prípadný výdavok na súdne spory vo výške 1,1 milióna eur. Podľa Davida Soukeníka z dozornej komisie rady RTVS netvorí dostatočnú finančnú rezervu na krytie súdnych sporov.



„Rozpočet je výsostne konzervatívny, pretože uvažuje o zdrojoch, o ktorých v týchto chvíľach vieme, že v roku 2020 budú k dispozícii,“ podotkol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Dodal, že je náplňou ich práce, aby sa snažili zohnať čo najviac zdrojov a umožnili tak zmodernizovať a posilňovať televízne a rozhlasové okruhy. Napriek tomu, že RTVS v roku 2020 nedisponuje oproti minulému roku výrazne vyššími príjmami, rozpočet na rok 2020 podľa návrhu zabezpečuje hlavné poslanie RTVS, teda výrobu a vysielanie programov na štyroch televíznych a deviatich programových službách.



Členovia rady sa zaoberali aj politickou reklamou a diskusiami, ktoré musí podľa zákona povinne vysielať iba verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Čas na vysielanie politickej reklamy musí medzi kandidátov rovnomerne rozdeliť, zvlášť v televízii a zvlášť v rozhlase. Keďže Ústavný súd SR v stredu pozastavil účinnosť 50-dňového moratória, výsledky prieskumov budú môcť uverejňovať do 14. februára 2020 do 23:59. Podrobne pravidlá volebného vysielania televízii a rádií objasní pred jeho začiatkom Rada pre vysielanie a retransmisiu v svojom stanovisku k zákonu o volebnej kampani.