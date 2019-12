Banky napadnú zvýšený odvod na Ústavnom súde

Prezidentka Zuzana Čaputová novelu zákona podpísala v stredu.

19. dec 2019 o 12:13 SITA

BRATISLAVA. Slovenská banková asociácia po tom, čo prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala zákon zvyšujúci bankový odvod, zopakovala, že sa obráti na Ústavný súd SR.

Banky rozhodnutie prezidentky rešpektujú, avšak chcú využiť všetky dostupné možnosti ochrany svojich práv na slovenskej aj európskej úrovni.

Myslia si, že uvedená legislatívna zmena je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a základnými zásadami právneho štátu. Informovala o tom banková asociácia.

Odvod zdvojnásobili

Prezidentka Zuzana Čaputová novelu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií podpísala v stredu. Zároveň uviedla, že vníma obavy Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky, podľa ktorých časovo neobmedzený bankový odvod predstavuje významné riziko pre bankový sektor a môže oslabiť celkovú ekonomickú kondíciu Slovenska. Zároveň však vníma aj to, že s príjmami z tohto odvodu počíta schválený štátny rozpočet na rok 2020.

Parlament zmenu schválil koncom novembra. Poslanci o zákone rokovali v zrýchlenom konaní.

Kým v súčasnosti banky platia v rámci bankového odvodu 0,2 percenta z hodnoty pasív bánk vykazovaných v súvahe, v budúcom roku sa odvod zdvojnásobí na 0,4 percenta s platnosťou aj na nasledujúce roky.

Hoci pôvodne sa mal od roku 2021 osobitný bankový odvod zrušiť, štát bude tento odvod od bánk inkasovať aj naďalej.

Bankový odvod kritizuje aj opozícia

Podľa bankovej asociácie to zasahuje do ústavou garantovaného práva vykonávať vlastnícke právo, slobodne podnikať a do princípu rovnosti pred zákonom.

"Novela zákona vznikla bez akejkoľvek verejnej diskusie alebo možnosti pripomienkovania, ako aj bez skutočnej analýzy dopadov odôvodňujúcich potrebu drastických zásahov do ústavných práv vybraných subjektov. Je taktiež v rozpore s princípom legitímnych očakávaní a právnej istoty. Tento zásah je o to výraznejší, že návrh zákona bol schválený v skrátenom legislatívnom konaní tak, aby bol účinný od 1. januára 2020," uzavrela Slovenská banková asociácia.

Kriticky sa k návrhu vyjadrili aj mnohí opoziční poslanci. Viacerí vyslovili názor, že vyšší bankový odvod zaplatia občania Slovenska, pričom opatrenie zvýši bankové poplatky.

Už v súčasnosti dostávajú klienti niektorých bánk nové sadzobníky poplatkov.

Banky však podľa ministra financií Ladislava Kamenického zvyšovali poplatky aj tesne pred tým, ako sa zaviedol bankový odvod, keď ešte nemali žiadnu informáciu o zmenách v zákone.

"Vyhovárať sa na to, že je to kvôli bankovému odvodu, nie je korektné. A vzhľadom na to, že banky očakávajú za tento rok zisk na úrovni 700 mil. eur, tak nevidím dôvod na to, aby banky zvyšovali poplatky," uviedol Kamenický v stredu po rokovaní vlády.