Vláda prikáže SPP, aby od nového roka nezvyšoval ceny plynu

Ministerstvo hospodárstva je jediným akcionárom v SPP.

18. dec 2019 o 18:02 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstva ako jediný akcionár v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP) prikáže tejto spoločnosti, aby nezvyšovala ceny za dodávky plynu. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom rokovaní.

"Vláda ukladá ministrovi hospodárstva mandát na vydanie rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti SPP, aby táto spoločnosť nevyužila na vykurovacie obdobie 2019/2020 maximálne ceny za dodávku plynu pre odberateľov v domácnosti podľa rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví platných na rok 2020 a zachovala ich na úrovni roku 2019,“ uvádza sa v uznesení, ktoré schválil vládny kabinet.

"Dlhodobo hovoríme, že chceme udržať stabilné ceny energií na Slovensku. Tam, kde vieme, hodláme aj zakročiť. Konštatujem, že v roku 2020 sa ceny plynu pre domácnosti, zákazníkov SPP, zvyšovať nebudú,“ zdôraznil na tlačovej besede po rokovaní vlády minister hospodárstva Peter Žiga.

"Považujem to za veľmi dobré rozhodnutie. Domácnostiam to ušetrí asi 10 miliónov eur,“ povedal po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini.

Východoslovenskí energetici hovoria o diskriminácii

Druhý najväčší dodávateľ plynu na Slovensku, spoločnosť innogy Slovensko, sa krokmi vlády bude zaoberať.

„Momentálne nepoznáme všetky detaily, navyše platí, že naša spoločnosť má platné cenové rozhodnutie i cenníky na rok 2020. Rovnako ako aj všetci ostatní dodávatelia vrátane SPP. Zákazníkov môžeme ubezpečiť, že ich budeme informovať okamžite po zanalyzovaní situácie,“ reagovala pre agentúru SITA špecialistka komunikácie innogy Slovensko Katarína Šulíková.

Východoslovenskí energetici však z pohľadu trhu považujú rozhodnutie vlády za diskriminačné a narúšajúce hospodársku súťaž.

„Na ktoromkoľvek trhu, ak by mohol mať dominantný dodávateľ takúto možnosť, určite by to bolo považované za zneužitie jeho postavenia,“ konštatovala Šulíková.

Koncové ceny plynu sa majú zvýšiť

Koncové ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa od nového roka majú podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zvýšiť v priemere o 4,94 percenta. Ceny zemného plynu zohľadňujú nárast cien komodity na svetových trhoch a súvisiaci nárast nákupných cien plynu SPP.

"Vzhľadom na skutočnosť, že SPP pokrýva dodávkami väčšinu domácností, uplatnenie opatrenia vo vzťahu k cenám plynu by viedlo k plošnému zníženiu zaťaženia obyvateľstva – zákazníkov SPP. Je možné, že ďalší dodávatelia plynu by voči spotrebiteľom postupovali rovnako ako SPP a ceny by počas vykurovacej sezóny 2019/2020 nezvýšili, čím by sa rozšírila účinnosť opatrenia aj na obyvateľov, ktorí nie sú zákazníkmi SPP,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Agentúra SITA oslovila s prosbou o reakciu všetkých najväčších dodávateľov energií.