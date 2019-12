Elektrárne otestujú pripravenosť tretieho bloku Mochoviec

Na treťom bloku má prebehnúť kontrola hermetických priestorov a vzduchotesnej zóny.

16. dec 2019 o 16:45 SITA

BRATISLAVA. Slovenské elektrárne pristúpili k ďalšej fáze testovania pripravenosti tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce na uvádzanie do prevádzky.

„Po nedávnom ukončení predprevádzkovej inšpekčnej misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a ďalších kontrolách zo strany Úradu jadrového dozoru SR sme pristúpili k ďalšej fáze testovania pripravenosti tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach na uvádzanie do prevádzky. Počas opakovaného náhrevu tretieho bloku vykonáme tlakové skúšky primárneho okruhu a reaktora, funkčné skúšky zariadení primárneho a sekundárneho okruhu, bezpečnostných systémov, elektročastí a systémov kontroly a riadenia, už podľa prevádzkových postupov, ktoré budú používané aj po zavezení jadrového paliva,“ informovali agentúru SITA Slovenské elektrárne.

Na treťom bloku má prebehnúť dôkladná kontrola hermetických priestorov a vzduchotesnej zóny tretieho bloku, skúšky a kontrola príslušných vzduchotechnických systémov, ako aj komplexná kontrola funkčnosti nových signalizačných káblov, skúšky elektromagnetickej kompatibility a testy pripravenosti káblových priestorov.

„Máme na stavbe tímy, ktoré pracujú dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni, spoločne urobíme všetko preto, aby sme tento test zvládli a preukázali pripravenosť zariadení a personálu na ďalšiu etapu, ktorou je uvádzanie elektrárne do prevádzky,“ dodal riaditeľ generálneho manažmentu stavby Slovenské elektrárne Peter Andraško.



„Som veľmi rád, že sa tímu zodpovednému za stavbu a uvádzanie do prevádzky podarilo dosiahnuť pripravenosť bloku na vykonanie opakovaného náhrevu, splniť všetky podmienky príslušného programu a kontrol inšpektorov Úradu jadrového dozoru SR. Pre Slovenské elektrárne aj mňa osobne je prioritou číslo jedna bezpečnosť. Máme desiatky rokov praxe s bezpečnou prevádzkou jadrových elektrární, ktoré prenesieme aj do prevádzky tretieho bloku. Podstúpili sme náročnú kontrolu zo strany medzinárodných expertov, vrátane pozorovateľov z Rakúska, a ďalšie sú plánované,“ doplnil predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček.



Začiatkom roka 2020 príde na kontrolu tretieho bloku ďalšia expertná misia Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (WANO).

Túto misiu pozvali Slovenské elektrárne ako štandardnú súčasť procesu prípravy na uvádzanie bloku do prevádzky.

„Očakávame, že k zavezeniu paliva do reaktora a následným fyzikálnym a energetickým skúškam by mohlo dôjsť do konca apríla budúceho roka,“ konštatoval slovenský dominantný výrobca elektriny.