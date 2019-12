Viac ako polovica malých obcí nemá predajňu potravín

Obyvatelia obcí bez predajní sú odkázaní na nákupy v susednej obci alebo pomoc od príbuzných.

13. dec 2019 o 12:57 SITA

KOŠICE. Desaťtisíce obyvateľov malých obcí majú problém nakúpiť si vo svojej dedine jedlo. Predajňu potravín nemá ani polovica obcí do 250 obyvateľov. Vyplýva to z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Ľudia sú tak odkázaní na nákupy v susednej obci alebo pomoc od príbuzných. Informoval o tom hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

„Prístup k základným potravinám v predajniach na vidieku je v prípade malých obcí problém, ktorý súvisí so znižovaním kvality života, a zvyšovaním odkázanosti obyvateľov od alternatívneho zabezpečenia prístupu k potravinám,“ uviedol Kaliňák.

Pojazdné predajne využíva sedem percent obcí

Z prieskumu ZMOS je zrejmé, že kamennú predajňu má 46 percent obcí do 250 obyvateľov.

V prípade obcí do 500 obyvateľov sú kamenné predajne samozrejmosťou pre 82 percent samospráv. Služby pojazdnej predajne pritom v oboch veľkostných kategóriách využíva sedem percent obcí.

Z prieskumu tiež vyplýva, že 2,6 percenta obcí prevádzkuje predajňu potravín ako vlastnú.

Výrazne vyššie je zastúpenie obecných kamenných predajní v najmenších obciach do 250 obyvateľov oproti množstvu kamenných predajní v obciach od 251 do 500 obyvateľov.

Väčšina obcí si predajňu nemôže dovoliť

Potenciál v budovaní vlastných obecných predajní je však v obciach bez predajní podľa starostov týchto obcí značne obmedzený.

Dokazuje to jedna z prieskumných otázok, ktorá sa týkala toho, či si starostovia vzhľadom na veľmi nízky počet obyvateľov myslia, že je ekonomicky možné udržať obecnú predajňu potravín.

Podľa 55 percent respondentov nie je možné ekonomicky zabezpečiť činnosť potravinovej predajne. V obciach s počtom obyvateľov do 250 si to myslí 64 percent starostov, v prípade obcí do 500 obyvateľov je o tejto nemožnosti presvedčených 33 percent respondentov.

Na túto otázku pritom odpovedali iba starostovia, ktorí vo svojej obci nemajú predajňu potravín.

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý sa uskutočňuje s podporou z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Prieskum bol realizovaný od 10. do 25. októbra na reprezentatívnej vzorke 287 samospráv, ktoré tvorili najmenšie obce s počtom obyvateľov do 250 a s počtom obyvateľov do 500.

Na Slovensku je 541 obcí s počtom obyvateľov do 250 a žije v nich viac ako 80-tisíc obyvateľov. Obcí s počtom obyvateľov od 251 do 500 existuje 592 a žije v nich viac ako 222-tisíc obyvateľov.