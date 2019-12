Trhy pozitívne prijali výsledok britských parlamentných volieb

Vlna eufórie spôsobila, že hlavné indexy na Wall Street stanovili nové rekordné maximá.

13. dec 2019 o 11:47 TASR

LONDÝN. Drvivé víťazstvo konzervatívcov v britských parlamentných voľbách by malo otvoriť cestu k doriešeniu brexitu.

To spoločne so správami, že sa USA a Čína dohodli na čiastočnej obchodnej dohode, zlepšilo náladu na trhoch. Britská libra sa prudko posilnila, akcie rastú rovnako ako ceny ropy. Naopak, zvýšenie rizikového apetítu spôsobilo oslabenie dlhopisov a japonského jenu, teda aktív považovaných za bezpečné prístavy v čase neistoty.

"Globálni investori dostali dva najväčšie darčeky, ktoré mali na svojom vianočnom zozname, a aspoň nejaký čas by mali byť vďační," komentoval udalosti analytik firmy Westpac Sean Callow. "Globálne akciové indexy, ako MSCI World, by mali stanoviť nové rekordy a kurz libry by sa mohol dostať nad 1,36 USD/GBP," dodal Callow.

Britská libra sa s plusom 2,1 % obchodovala po 1,3450 USD a jej kurz voči euru sa dostal na úrovne, na ktorých sa pohyboval naposledy v polovici roka 2016.

Vlna eufórie spôsobila, že hlavné indexy na Wall Street stanovili vo štvrtok (12. 12.) nové rekordné maximá. V piatok rast akciových trhov pokračoval. Kľúčový japonský index Nikkei 225 vyskočil o 2,55 % a uzavrel najvyššie od začiatku vlaňajšieho októbra.

Výrazne v pluse boli v piatok predpoludním aj európske burzy. Hlavný nemecký index Dax sa o 10.11 h SEČ nachádzal s plusom 1,37 % na 13.402,51 bodu. Kľúčový francúzsky index CAC 40 vzrástol o 1,14 %, taliansky FTSE MIB o 0,97 % na 23.034,20 bodu a britský FTSE 100 o 1,81 %. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 stúpol o 1,36 % a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 1,61 %.

Dobrá nálada na trhoch podporila aj ceny ropy, ktoré pokračujú v raste a pohybujú sa na 3-mesačných maximách.

"Ak USA nejako znížia aktuálne clá, ako uviedli médiá, čo je niečo, s čím trhy nepočítali, môžeme očakávať ďalší rast," uviedol Norihiro Fujito, hlavný investičný stratég Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.