Štyria z piatich Slovákov by dcére odporučili prácu v IT

Len každý šiesty si myslí, že ženy nemajú v IT čo robiť.

13. dec 2019 o 10:48 TASR

BRATISLAVA. Väčšina obyvateľov Slovenska považuje zvyšovanie zastúpenia žien v sektore IT za dobrý nápad. Len každý šiesty si myslí, že ženy nemajú v IT čo robiť.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry AKO pre spoločnosť Ditec.

Na otázky prieskumníkov odpovedalo 800 respondentov, ktorí reprezentovali demografické zloženie Slovenska z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a kraja.

"S tvrdením, že ženy nemajú v IT čo robiť, sa stotožňuje len každý šiesty (16,8 percenta) obyvateľ Slovenska. Piati zo šiestich (81,6 percenta) Slovákov si myslia, že ženy v IT sú dobrý nápad," povedala v piatok na stretnutí s médiami Anna Záhorčáková zo spoločnosti Ditec.

Ženám často chýba sebadôvera

Nesúhlas so ženami v IT sa zvyšuje rastúcim vekom (22 percent ľudí nad 66 rokov) a nižším dosiahnutým vzdelaním (27,5 percenta ľudí bez maturity). Najmenej naklonení tejto myšlienke sú v Trenčianskom kraji (24,8 percenta).

Prieskum však ukázal aj rozdiely vo vnímaní sveta medzi jednotlivými pohlaviami. S výrokom, že "muži sú pre svoje intelektové a osobnostné charakteristiky vhodnejší na prácu v IT" súhlasil v priemere jeden zo štyroch opýtaných mužov (29,4 percenta), ale skoro až tretina žien (32,4 percenta).

Podľa Záhorčákovej tento nepomer ukazuje, že ženám často chýba sebadôvera. Ako uviedla, stretla sa s tým viackrát, napríklad na pracovných pohovoroch.

Mužskí kandidáti často nedostatok znalostí a skúseností prekryjú sebaprezentáciou. Ženy sú aj v prípade dobrých znalostí na seba oveľa prísnejšie, často akoby sa báli predať.

Predsudky na ústupe

Ako však ukazujú výsledky prieskumu, predsudky o tradičných rodových rolách v IT sa v spoločnosti postupne stierajú.

Väčšina opýtaných si myslí, že je potrebné špeciálnymi aktivitami podporovať ženy v IT. Viac ako osemdesiat percent opýtaných (81,2 percenta) by svojej dcére odporučilo prácu v IT sektore.

"Viac ako tretina (37,9 percenta) odporúčanie zdôvodnila finančným ohodnotením. Každý siedmy respondent (14,2 percenta) uviedol, že jeho dcéra má k IT vzťah a baví ju to," povedal Václav Hřích z agentúry AKO.