Americké akcie prudko vzrástli po správe, že USA a Čína sú blízko k dohode

Trump tvítoval, že USA sa dostali "veľmi blízko" k obchodnej dohode s Čínou.

12. dec 2019 o 16:59 TASR

NEW YORK. Americké akciové indexy vo štvrtok prudko vzrástli na rekordné maximá po tom, ako prezident Donald Trump povedal, že USA a Čína sa priblížili k dohode o obchode.

To vyvolalo nádej, že by ju mohli dosiahnuť pred kľúčovým termínom.

Priemyselný index Dow Jones vzrástol vo štvrtok o 300 bodov alebo 1 %. Aj index S&P 500 sa zvýšil o 1 % spolu s Nasdaq Composite.

To je prvýkrát od 27. novembra, keď hlavné akciové indexy dosiahli rekordné maximá.

Trump totiž na sociálnej sieti Twitter napísal, že USA sa dostali "veľmi blízko" k obchodnej dohode s Čínou.

Podľa niektorých informácií vyjednávači v USA ponúkajú zrušenie nových čínskych ciel a zníženie existujúcich ciel na čínsky tovar až o 50 % pri dovoze v hodnote 360 miliárd USD (323,25 miliardy eur).

No zároveň, ak by Čína neplnila svoju časť dohody, všetky pôvodné clá by sa mali opäť vrátiť.