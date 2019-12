Zväz priemyselníkov odmieta rast dane z nehnuteľnosti

Zvýšenie danie z nehnuteľnosti avizujú viaceré samosprávy.

12. dec 2019 o 15:03 TASR

BRATISLAVA. Asociácia priemyselných zväzov (APZ) nesúhlasí so zvýšením dane z nehnuteľnosti, ktoré avizujú viaceré samosprávy.

Tvrdí, že prudký nárast tejto dane nepocítia len obyvatelia miest a obcí, ale aj firmy, ktoré v nich sídlia.

Rovnaké odmietavé stanovisko majú aj Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500 a Slovenská obchodná a priemyselná komora.

V prípade priemyselných podnikov, ktoré na svoju produkciu potrebujú veľké výrobné haly, pôjde o ďalší rapídny nárast nákladov.

Zvýšenie však pocítia aj malé a stredné firmy. "Odmietame to, keďže samosprávy aktuálne netrpia nedostatkom finančných prostriedkov. Mzdy na Slovensku za posledné obdobie rástli, a tým pádom rástol aj objem vybratej dane z príjmov fyzických osôb. Práve výnos z nich predstavuje pre mestá a obce najväčšiu časť príjmu. Pozrieť by sa mali na to, ako peniaze využívať efektívnejšie. Priestor na zlepšenie tam jednoznačne je," konštatuje v stanovisku pre médiá generálny sekretár APZ Andrej Lasz.

Slovenské firmy podľa APZ na rozdiel od samospráv prežívajú náročné a neisté časy.

Ich príčinou je neopatrná a ľahostajná politika súčasnej vlády vo vzťahu k stabilite mzdových nákladov zamestnávateľov, ale aj ochladzovanie ekonomiky a znížený počet objednávok. "Zvýšenie dane z nehnuteľnosti považujeme za ďalšie opatrenie, ktoré doslova vyháňa výrobu a kapitál zo Slovenska. Niektoré firmy budú nútené zdvihnúť ceny výrobkov, čim oslabia svoju konkurencieschopnosť so zahraničím, kde sú náklady na výrobu neporovnateľne nižšie. Spoločnosti, ktoré už majú uzavreté kontakty a nemôžu si zvýšené náklady kompenzovať zvýšením cien, budú nútené hľadať iné riešenia," upozorňuje Lasz.

Tým riešením môže byť pozastavenie investícií do rozvoja, v horšom prípade prepúšťanie. Pri spoločnostiach, akými sú napríklad automobilové závody, ide v prípade dane z nehnuteľnosti už teraz o výdavky v miliónoch eur.