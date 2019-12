Dopravcovia kritizovali mýtny systém, odmietajú platiť SkyToll

ČESMAD tvrdí, že ich konkurenčné postavenie v rámci Európy sa zhoršilo.

11. dec 2019 o 18:20 SITA

BRATISLAVA. Tento rok považujú slovenskí cestní dopravcovia pre nich za jeden z najhorších.

Tvrdia, že ich konkurenčné postavenie v Európe je ešte horšie ako na začiatku tohto roka, keďže sa nesplnili viaceré ich dlhodobé požiadavky na zlepšenie podmienok v prevádzke cestnej dopravy.

Upozornilo na to v stredu Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia.

“ Pýtame sa, kde skončili peniaze vybrané na mýte od roku 2010. Určite neskončili tam, kde mali a namiesto toho sponzorujeme prostredníctvom poplatkov súkromné spoločnosti. Odmietame platiť SkyToll. „ ČESMAD Slovakia

Nedočkali sa napríklad sľúbeného zníženia minimálneho veku vodičov kamiónov z 24 na 21 rokov a autobusov z 21 na 18 rokov, ani zníženia dane z motorových vozidiel.

Mýtne poplatky za využívanie spoplatnených cestných úsekov sa podľa nich neprejavili v širšej diaľničnej sieti, pričom daňovo-odvodové zaťaženie patrí k najvyšším v Európskej únii.

To všetko má podľa cestných dopravcov vplyv na stratu ich konkurencieschopnosti, pričom domáce podmienky na podnikanie označujú za absolútne nevhodné.

Cestní dopravcovia s nevôľou prijali výsledky kontroly elektronického výberu mýta, ktorú uskutočnil Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ).

Stratené peniaze za mýto z roku 2010

Závery kontroly potvrdili, že mýtny systém je neefektívny, nevýhodný pre štát a neslúži pôvodnému zámeru, aby peniaze z mýta od cestných dopravcov s vozidlami nad 3,5 tony išli vo väčšom objeme do rozvoja diaľnic a rýchlostných ciest.

Súvisiaci článok Šéf kontrolórov žiada o rýchle opatrenia pre mýtny systém Čítajte

"Pýtame sa, kde skončili peniaze vybrané na mýte od roku 2010. Určite neskončili tam, kde mali a namiesto toho sponzorujeme prostredníctvom poplatkov súkromné spoločnosti. Odmietame platiť SkyToll (súkromný prevádzkovateľ mýtneho systému)," povedal prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.

ČESMADSlovakia žiada okamžité ukončenie spolupráce štátu so spoločnosťou SkyToll, pretože vybrané peniaze za mýto by mali ísť na opravy a budovanie diaľnic a rýchlostných ciest v prospech občanov a teda aj dopravcov, ktorí to celé financujú.

Vysoké sadzby mýta a oproti okolitým krajinám veľmi nízky, iba symbolický bonusový systém za prejazdené kilometre podľa cestných dopravcov zvyšuje negatívny pohľad na mýtny systém.

Poukazujú tiež na to, že transparentnosť mýtneho systému spochybňujú aj neprehľadné a ťažko kontrolovateľné faktúry za výber mýta, ako aj nemožnosť kontroly oprávnenosti výberu mýta či dobrovoľného doplatenia mýta.

"Cestní dopravcovia sú tepnami hospodárstva krajiny, výraznou mierou prispievajú do štátneho rozpočtu a v konečnom dôsledku sú to práve oni, na ktorých tento štát najviac zabúda," upozornil Jančovič.

Nový systém zliav

Cestní dopravcovia zároveň navrhujú aj zavedenie bonusu v prípade mýtnych zliav. V súčasnosti majú uznané zľavy z mýta až po prejazdených 5 tisíc kilometroch pri vozidlách do dvanásť ton a pri vozidlách nad dvanásť ton až po prejdení 10 tisíc kilometrov.

"My však potrebujeme, aby sa zľavy z mýta rátali od prvého kilometra spätne," priblížil Jančovič.

Dopravcom sa nepáčia ani staré palubné jednotky, ktoré sú stále v obehu, a SkyToll ich neobmieňa.

Sťažujú sa aj na to, že si nemôžu skontrolovať výšku mýta, ako aj na neprehľadné transakcie a fakturáciu. Celý mýtny systém je podľa nich nastavený skôr na vyberanie pokút, a nie na vyberanie mýtnych poplatkov.