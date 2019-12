Šéf kontrolórov žiada o rýchle opatrenia pre mýtny systém

Karol Mitrík upozornil, že hrozí predĺženie nevýhodnej zmluvy so spoločnosťou SkyToll.

11. dec 2019 o 14:12 TASR

BRATISLAVA. V súvislosti s mýtnym systémom bude potrebné v krátkej dobe urobiť rýchle opatrenia.

Ak by sa nekonalo dvanásť mesiacov pre ukončením zmluvy, ktorá exspiruje v roku 2022, ďalších päť rokov by trval ekonomicky nevýhodný stav pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS).

Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík.

Rýchle korekčné opatrenia

Predseda NKÚ skonštatoval, že kontaktoval aj ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), ktorý sa v stredu nemohol zúčastniť na rokovaní vlády.

Mitrík však dodal, že minister bol osobne na návšteve. Zároveň predpokladá, že sa nájde riešenie tejto situácie.

"Bude treba v krátkej dobe robiť rýchle korekčné opatrenia, pretože zmluva so SkyTollom exspiruje v roku 2022 a tá zmluva je nie celkom výhodná pre štát, to znamená pre NDS, čiže ak by 12 mesiacov pred ukončením zmluvy ministerstvo, a teda NDS nereagovala, tak vlastne by platila opcia na ďalších päť rokov," priblížil Mitrík s tým, že rok predtým tak musí rezort konať a nájsť východisko.

Odpredaj by údajne stál 400 miliónov

Štátny tajomník rezortu dopravy Peter Ďurček priblížil, že sa snažil získať informáciu o sume, ktorá je v zmluve so SkyTollom, za ktorú by sa dal systém kúpiť.

"Mám dojem, že sa tá suma môže pohybovať až niekde na úrovni 400 miliónov eur," poznamenal. Zároveň však zdôraznil, že túto informáciu nemá overenú.

Neznáme podrobnosti

Systém je podľa Ďurčeka postavený na podobnom princípe, ako funguje operatívny lízing. Keď štát dokončí používanie systému, tak zostane vo vlastníctve prevádzkovateľa.

"A je tam zrejme dohodnutá, ako som povedal, nepoznám úplne podrobnosti tej zmluvy, nejaká suma alebo nejaký vzorec, nejaký mechanizmus na určenie ceny," priblížil.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) podotkol, že zmluvu, ktorá bola podpísaná, treba preveriť.

"Určite, čísla, ktoré sú prezentované NKÚ, sú také, že sa nad nimi určite treba zamyslieť," uviedol po rokovaní, na ktorom vláda zobrala na vedomie výsledky kontroly mýtneho systému.

Systém distribúcie príjmov z mýta podľa správy NKÚ nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, teda aby vybrané poplatky od užívateľov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy prispievali významnou mierou na ich výstavbu a údržbu.

NKÚ v správe tiež upozornil na riziko, že v prípade výrazného zníženia či ukončenia možnosti čerpania zdrojov z Európskej únie (EÚ) Slovenská republika nebude mať dostatok vlastných zdrojov na kľúčové investície do cestnej infraštruktúry.

NKÚ zároveň na základe výsledkov kontroly požiadal políciu o prešetrenie zistených skutočností. Poukázal aj na skutočnosť, že vybudovaný systém zaplatený z verejných zdrojov zostáva naďalej v majetku súkromného prevádzkovateľa.