Problémy s dodávkami plynu z Ukrajiny sa môžu zopakovať

Na riziká upozornil minister hospodárstva Žiga.

11. dec 2019 o 13:29 TASR

BRATISLAVA. Plynová kríza, teda prerušenie dodávok plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko podobne ako v januári 2009, je pravdepodobná.

Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu šéf Ministerstva hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD).

"Je to viac pravdepodobné ako nie. Koncom roka 2019 totiž exspiruje kontrakt medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý bol desaťročný a vznikol za predchádzajúcej plynovej krízy v roku 2009," priblížil minister hospodárstva SR.

Prebieha príprava

Ministerstvo hospodárstva SR sa na situáciu podľa Žigu pripravuje.

"V pondelok 16. decembra budeme mať stretnutie aj s kompetentnými inštitúciami, teda so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP), so spoločnosťou SPP-Distribúcia, ako aj so spoločnosťou Nafta týkajúce sa zásobníkov (plynu). Bude to u nás na ministerstva hospodárstva," oznámil.

Rokovania Ruska s Ukrajinou viaznu

Aj na základe stretnutia tzv. Normandskej štvorky to podľa Žigových slov nevyzerá, že by sa rokovania pohli k tomu, aby boli úspešne uzavreté a aby sa kontrakt ohľadom dodávok plynu buď obnovil alebo predĺžil.

"V tejto chvíli to teda vnímam tak, že sme skôr bližšie ku kríze, teda k tomu, že Rusi zastavia plyn cez Ukrajinu a my budeme musieť použiť všetky tie opatrenia, na ktorých sme 10 rokov pracovali. Budeme musieť zabezpečiť dodávky plynu pre slovenské domácnosti a pre slovenské podniky," dodal Žiga.