Nové clá na čínsky tovar sa blížia, akciový trh v USA klesol

Poradcovia Bieleho domu zvažujú odklad ciel, ktoré by zasiahli mobilné telefóny.

11. dec 2019 o 10:29 SITA

BRATISLAVA. Akciový trh v USA v utorok klesol. Obchodovanie poznamenala neistota pred blížiacim sa konečným termínom na uzavretie čiastkovej obchodnej dohody medzi Washingtonom a Pekingom.

Ten uplynie 15. decembra, kedy majú vstúpiť do platnosti americké clá na čínske tovary, ktorých ročný dovoz do USA má hodnotu 160 mld. USD (144, 44 mld. eur). V tomto prípade by reštrikciám podliehal takmer celý čínsky export do USA.

Denník Wall Street Journal a ďalšie médiá informovali, že poradcovia Bieleho domu zvažujú odklad ciel, ktoré by zasiahli mobilné telefóny, laptopy a iné obľúbené spotrebiteľské produkty. Samotné rozhodnutie je však na americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Index S&P 500 klesol o 0,1 percenta na 3 132,52 bodu, Dow Jones o 0,1 percenta na 27 881,72 bodu a Nasdaq tiež o 0,1 percenta na 8 616,18 bodu.