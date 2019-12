V doprave chýbajú inteligentné systémy, môžu predpovedať kolóny

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo odporučil efektívnejšie využívanie eurofondov.

10. dec 2019 o 16:04 SITA

BRATISLAVA. Inteligentné projekty v doprave zatiaľ na Slovensku chýbajú a nezmenilo sa to ani v tomto roku.

Mohli by pritom využiť aj finančné prostriedky z Európskej únie.

Riešenia na elimináciu kolón

Informoval o tom v utorok Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) s tým, že inteligentné systémy dokážu napríklad predpovedať, kde vzniknú dopravné zápchy, a zároveň navrhovať riešenia k ich predchádzaniu.

V rámci zvyšovania bezpečnosti na cestách moderné technológie tiež môžu odhaliť vodičov, ktorí pri šoférovaní používajú mobilný telefón.

Využitie inteligentných systémov bude podľa inštitútu nevyhnutnosťou aj pri nástupe autonómnych vozidiel bez vodiča, či inteligentných asistenčných a protikolíznych systémov.

"V rámci najnovších dopravných trendov sa veľa hovorí, napríklad, aj o lietajúcich dronoch, ktoré by nahradili doručovanie zásielok. Rovnako vidno digitalizáciu na letiskách - v budúcnosti možno aj u nás tradičné preukazovanie sa dokladmi nahradí skenovanie tváre," povedal riaditeľ IDH Rastislav Cenký.

Chýba efektívne čerpanie eurofondov

Slovensko by sa podľa inštitútu malo inšpirovať trendmi a do budúcna sa zamerať viac práve na inteligentné, telematické dopravné systémy a to aj pri projektoch spolufinancovaných z prostriedkov EÚ.

Slovensku sa pritom dlhodobo nedarí efektívne čerpať eurofondy, čo negatívne vplýva aj na rozvoj dopravného odvetvia.

Cenký poznamenal, že v tomto roku sa situáciu nepodarilo zmeniť, naďalej chýbajú aj jasné priority, kam sa chce krajina v oblasti inteligentnej mobility posunúť v dlhodobom horizonte.

Možnosti 5G siete

Intenzívna digitalizácia pritom patrí aj k cieľom novej Európskej komisie, ktorá bude pôsobiť v rokoch 2019 až 2024.

"Nemôžeme si dovoliť zaostávať v oblasti digitálneho hospodárstva. Jednou z najbližších výziev budú nové mobilné 5G siete, pri ktorých by sa mali venovať tomu, ako čo najviac transparentne a bezpečne pristúpiť k ich spusteniu," upozornil Cenký.

Nová generácia mobilných sietí bude podľa neho unikátna v tom, ako prinesie inovácie nielen v telekomunikáciách, ale pridružene aj do mnohých ekonomických odvetví vrátane sektora dopravy.

Na základe odhadov, na ktoré poukázala analýza IDTechEx, by 5G siete mohli vytvoriť trh v celkovej hodnote až okolo 700 miliárd USD.

IDH dodáva, že preto bude nevyhnutnosťou sústrediť sa na ich bezpečnosť a spoľahlivosť vrátane certifikácií a štandardizácií na celoeurópskej úrovni.