Priemyselná produkcia v októbri naďalej klesala

Priemysel môže ohrozený slabnúcim exportom, uvádza analytik.

10. dec 2019 o 13:31 SITA

BRATISLAVA. Priemyselná produkcia na Slovensku pokračuje v medziročnom poklese už tretí mesiac v poradí. V októbri po očistení o vplyv počtu pracovných dní klesla o 3,9 percenta, kým v septembri bola medziročne nižšia o 2,5 percenta.

“ Významné oživenie priemyslu však naďalej neočakávame. Riziká ostávajú vychýlené stále najmä smerom nadol, pričom tými s teoreticky najväčším negatívnym dopadom sú brexit bez dohody, či americké clá. „ Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank

Októbrový vývoj ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 5,2 percenta a rast v ťažbe a dobývaní o 13,9 percenta a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5 percent.

Medzimesačne sa pritom priemyselná produkcia po zohľadnení sezónnych vplyvov v októbri oproti septembru znížila o 0,7 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Rast vo výrobe elektrických zariadení

V rámci samotnej priemyselnej výroby najvýznamnejšie zníženie produkcie zaznamenala výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 20 percent, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 9,2 percenta, výroba dopravných prostriedkov o 3,5 percenta, ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 9,8 percenta a výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov o 8,2 percenta.

Celkovú produkciu ovplyvnil rast vo výrobe elektrických zariadení o 20,3 percenta, výrobe strojov a zariadení o 3,4 percenta a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 5,5 percenta.

V priemere za desať mesiacov roka tak produkcia v priemysle rástla už iba 1,6-percentným tempom. Z toho rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu dosiahol 7,6 percenta, v ťažbe a dobývaní 4,2 percenta a v priemyselnej výrobe 0,8 percenta.

V priemyselnej výrobe od začiatku roka do konca októbra najvýznamnejšie rástla produkcia vo výrobe elektrických zariadení o 21,4 percenta, výrobe strojov a zariadení o 14,5 percenta, výrobe dopravných prostriedkov o 3,5 percenta a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 6,8 percenta.

Produkcia klesla najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 12,3 percenta, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 6,8 percenta, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 11,1 percenta, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 11,5 percenta a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 7 percent.

Negatívnou správou októbrových dát z produkcie slovenského priemyslu je podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka viac-menej plošný charakter medziročného poklesu v spracovateľskom priemysle.

Len tri z trinástich odvetví totiž zaznamenali v októbri vyššiu produkciu ako pred rokom. Takisto kľúčový automobilový priemysel vykázal opäť medziročný pokles produkcie.

„V porovnaní s extrémne slabým tretím štvrťrokom sme však v októbri v jeho prípade predsa len mohli pozorovať jemné známky zotavovania sa. Automobilový priemysel tak síce zaznamenal medziročne nižšiu produkciu piaty mesiac v rade, avšak októbrový pokles bol najmiernejší,“ uvádza Koršňák.



V októbri tak už automobilový priemysel neznižoval medziročný rast priemyslu najvýznamnejšie, „Táto ‚pocta‘ sa tentoraz ušla hutníkom. Tí už dlhodobo zápasia s viacerými problémami a ich produkcia klesá nepretržite už 12 mesiacov v rade,“ dodal analytik.

Priemysel ohrozený slabnúcim exportom

Slovenský priemysel bude musieť podľa Koršňáka aj v nasledujúcich mesiacoch zápasiť so slabnúcim externým dopytom.

„Predstihové ukazovatele nálad v Európe však už aspoň naznačujú stabilizáciu a nesignalizujú už ďalšie prehlbovanie poklesu v európskom priemysle. To by mohlo napomôcť stabilizovať aj čísla slovenského priemyslu, ktorý by síce mal zotrvať v červených číslach aj v posledných dvoch mesiacoch roka, dynamika poklesu by sa však už nemusela ďalej prehlbovať,“ tvrdí analytik.

V budúcom roku pritom očakáva postupnú stabilizáciu priemyslu, keď najmä v druhej polovici roka by priaznivý štatistický bázický efekt mohol postupne vrátiť medziročný rast priemyslu do jemného plusu.

„Významné oživenie priemyslu však naďalej neočakávame. Riziká ostávajú vychýlené stále najmä smerom nadol, pričom tými s teoreticky najväčším negatívnym dopadom sú brexit bez dohody, či americké clá,“ dodal.