Mladých podnikateľov najviac brzdia dane a odvody

Mladí podnikatelia pociťujú aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

10. dec 2019 o 13:12 TASR

BRATISLAVA. Mladí ľudia vnímajú ako najväčšiu prekážku v podnikaní na Slovensku daňovo-odvodové zaťaženie.

Nasledujú administratívne a registračné povinnosti a na treťom mieste sú časté zmeny v legislatíve.

Vyplýva to z prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), ktorý bol realizovaný v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA). Na výročnej konferencii SBA to uviedol Ján Solík, predseda ZMPS.

Málo kvalifikovaných síl

Prieskum zameraný na prekážky v podnikaní mladých ľudí bol realizovaný s odstupom troch rokov, pričom na prvých troch miestach sa poradie nezmenilo.

"Ani jedno z týchto zistení nás veľmi neprekvapilo, pretože, napríklad, keď sa pozrieme na desať kľúčových zákonov, ktoré ovplyvňujú podnikanie, tak sa na Slovensku jeden z nich mení v priemere každých desať dní," priblížil pre TASR Solík.

Prieskum poukázal aj na to, že už aj mladí podnikatelia pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a majú problém s jej cenou.

"Ale napríklad tú cenu nevnímajú ako problém tí, ktorí majú zahraničných zákazníkov. Čiže, ak nejaká mladá firma expanduje do zahraničia, tak síce má problém tu nájsť ľudí, ale nemá problém ich zaplatiť," skonštatoval.

Chýbajúce skúsenosti a nedostatok kontaktov

Druhým problémom boli mentori, pričom nájsť mentora je podľa prieskumu problematickejšie pre podnikateľa, ktorý chce expandovať do zahraničia, podnikať vo veľkom a potrebuje špecifickú expertízu.

Mladí ľudia podľa neho majú dva špecifické nedostatky.

"V prvom rade je to nedostatok skúseností, ktorý vyplýva z toho veku, a v druhom rade nemajú väčšinou dostatok kontaktov," poznamenal s tým, že ak nemajú za sebou kariérnu stopu, tak im chýbajú tieto dve veci, ktoré sú z pohľadu rozvoja firmy pomerne dôležité.

Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1000 mladých podnikateľov, ktorá zodpovedala štruktúre mladých a stredných podnikov na Slovensku. Jediným špecifikom bol vek zakladateľa alebo majiteľa, ktorý bol do 40 rokov a dve tretiny vzorky do 30 rokov.