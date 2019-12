Most-Híd obhajoval opatrenia v sociálnej oblasti

Prijali opatrenia,ktoré pomohli ľuďom, uvádza koaličná strana.

10. dec 2019 o 12:08 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku sa v sociálno-ekonomickej oblasti urobili opatrenia, ktoré pomohli ľuďom.

Tvrdí to koaličná strana Most-Híd, ktorá vyčíslila, že sa jej v tejto oblasti podarilo presadiť desať opatrení.

Pracujúci dôchodcovia

Strana vymenovala, že napríklad prispela k valorizácii dôchodkov, presadila zmeny pre federálnych dôchodcov, zvýšil sa aj daňový bonus na dieťa, tiež vzrástla nezdaniteľná časť základu dane.

"Štyri roky sme boli vo vláde a v sociálnej a ekonomickej oblasti sme podávali návrhy aj sme podporovali zákony, ktoré prišli z vlády. Prijali sme zákony, ktoré pomohli ľuďom," vyhlásila v utorok na tlačovej konferencii poslankyňa strany Irén Sárközy.

V oblasti dôchodkov strana vymenovala, že sa zvýšila valorizácia dôchodkov, vyriešila krivdy takzvaných starodôchodocov, federálnych dôchodcov, tiež sa zlepšili podmienky pre dôchodcov, ktorí si chcú privyrobiť.

"Chceli sme pomôcť aktívnym dôchodcom. Okolo 100.000 ich pracuje popri dôchodku, takisto aj invalidní dôchodcovia. Pri dohodách však nemali také výhodné podmienky ako študenti. Aj pre zamestnávateľov sa stali atraktívnejšou pracovnou silou," priblížila Sárközy.

Pomoc rodičom štvrť milióna detí

V daňovej oblasti strana považuje za dôležité zníženie daní zamestnancom a živnostníkom formou zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane. Okrem toho sa zvýšil aj daňový bonus na dieťa. Toto opatrenie sa podľa Sárközy dotkne rodičov 250.000 detí.

"Je to adresná pomoc a práve takéto opatrenia pomáhajú rodinám," myslí si Sárközy.

Rodinám majú pomôcť aj mladomanželské pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Stabilizovaný druhý dôchodkový pilier

V oblasti druhého dôchodkového piliera strana tvrdí, že sa jej ho podarilo zastabilizovať, okrem toho sa zvýšila sloboda pri nakladaní s úsporami z druhého piliera pri dosiahnutí dôchodkového veku.

"Jedno nám nemožno uprieť, že sa zastabilizoval druhý pilier, žiadne 'útoky' naň už nie sú. Dokonca sme aj výrazne zatraktívnili a zlepšili druhý pilier," skonštatoval štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna.

Okrem toho sa podľa strany odstránila nespravodlivosť pri výpočte dôchodkov ľudí, ktorí boli v druhom pilieri.

"Dôchodok od štátu bol nesprávne vypočítaný, lebo nezohľadňoval všetky odvody, ktoré idú na dôchodok. Po novom už budú spravodlivejšie," doplnil Švejna.

Zásadnou otázkou zostáva podľa neho to, že ľudia sú vo veľkej miery v garantovaných dlhopisových fondoch v druhom pilieri. "Je to veľká výzva, ako to zmeniť," dodal Švejna.

Strana avizovala, že ak sa jej podarí uspieť vo voľbách, v opatreniach chce pokračovať. "Uvedomujeme si, že Slovensko starne, ľudia žijú dlhšie a dôchodkový vek nebude len o výške dôchodku, chceme, aby žili dôstojný život s dôstojnými dôchodkami," dodala Sárközy.