Tretí blok Mochoviec prešiel kontrolou, palivo chcú zavážať v apríli

Uvedenie bloku do prevádzky sa však môže skomplikovať.

9. dec 2019 o 14:13 SITA

BRATISLAVA. Slovenské elektrárne by chceli zavážať jadrové palivo do tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce, čo znamená začiatok uvádzania bloku do prevádzky, v apríli budúceho roku.

„Robíme všetko preto, aby sme uvádzanie do prevádzky mohli začať už v priebehu apríla budúceho roka, po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia Úradu jadrového dozoru,“ uviedol hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský.

Hrozia komplikácie

Súvisiaci článok Spustenie tretieho bloku v Mochovciach sa opäť odsúva Čítajte

Slovenský dominantný výrobca elektriny však upozorňuje, že celý proces uvádzania tretieho mochoveckého bloku do komerčnej prevádzky sa ešte môže skomplikovať.

„Pokiaľ dôjde k napadnutiu predmetného rozhodnutia, uvádzanie do prevádzky bude posunuté o štyri až päť mesiacov,“ dodal Šarišský.



Tretí mochovecký blok už má za sebou misiu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

Ako vyplýva zo záverečnej správy, ktorú má agentúra SITA k dispozícii, tím predprevádzkového hodnotenia bezpečnosti (Pre-OSART) konštatoval, že v novej slovenskej jadrovej elektrárni sa dodržiava bezpečnosť.

Tím zároveň identifikoval oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť ďalšie zlepšenie.



„Spúšťanie a prechod do prevádzky jadrovej elektrárne si vyžaduje, aby vyšší manažment trvalo preukazoval svoj záväzok voči bezpečnosti, a aby do tohto úsilia zapájal zamestnancov na všetkých úrovniach,“ povedal vedúci tímu Fuming Jiang, úradník pre jadrovú bezpečnosť na úseku prevádzkovej bezpečnosti v MAAE.

„Tím Pre-OSART tento záväzok u vyššieho manažmentu pozoroval. Tím zároveň ponúkol odporúčania a návrhy na ďalšie zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti elektrárne,“ dodal.

Navrhli zlepšenia

Súvisiaci článok Termín dostavby Mochoviec sa mierne posunie, avizuje Úrad jadrového dozoru Čítajte

Misia pre zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti napríklad odporučila Slovenským elektrárňam, ktoré dostavujú mochovecké jadrové bloky, aby manažéri elektrárne neustále prísne uplatňovali pravidlá bezpečnej prevádzky.

„Manažéri a riadiaci pracovníci elektrárne by mali zabezpečovať bezpečnosť personálu a zariadení podporovaním vhodného správania a podmienok v každom momente, napríklad pomocou adekvátnych preventívnych opatrení proti pádu pracovníkov pracujúcich vo výškach,“ píše sa v záverečnej správe.



„Táto misia nám poskytla cennú spätnú väzbu, ktorá nám pomôže ďalej zlepšiť proces uvádzania elektrárne do prevádzky a zvýšiť prevádzkovú efektívnosť a bezpečnosť našich nových blokov. Zrealizujeme všetky návrhy a odporúčania expertov Pre-OSART a verím, že dosiahneme náš cieľ stať sa jedným z najlepších prevádzkovateľov reaktorov typu VVER na svete,“ povedal predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Manažment elektrárne konštatoval, že návrhmi tímu na zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti sa bude zaoberať a pozve takzvanú následnú misiu OSART. Tá by sa mala konať približne o 18 mesiacov.

Našli sa aj pozitíva

Medzinárodná misia našla v Mochovciach aj niekoľko pozitívnych príkladov týkajúcich sa bezpečnosti.

Expertom sa napríklad pozdával inovatívny bezpečnostná systém chladenia reaktora aj pri jeho odstavení.

„Elektráreň na zvýšenie bezpečnosti nainštalovala automatické aktivovanie nízkotlakového bezpečnostného vstrekovania do reaktora počas stavov odstavovania,“ píše sa v záverečnej správe.

Všetky príklady dobrej praxe z Mochoviec chce MAAE aplikovať do jadrového priemyslu.



Tím predprevádzkového hodnotenia bezpečnosti Pre-OSART ukončil 18-dňovú misiu na treťom mochoveckom bloku 5. decembra tohto roku.

Sedemnásťčlenný tím pozostával z expertov z Brazílie, Kanady, Číny, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Ruskej federácie a Spojeného kráľovstva, spolu s dvomi členmi personálu MAAE a pozorovateľmi z Rakúska, Talianska a Ruskej federácie.

Cieľom misií OSART je zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti podľa bezpečnostných štandardov MAAE.

Termín dostavby sa posúval

Pôvodné termíny dostavby mochoveckých jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali.

Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,7 miliardy eur. Manažment spoločnosti by už chcel viackrát navyšovaný rozpočet (dostavba začínala na sume 2,8 mld. eur – pozn. red.) dodržať.

Riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček je však opatrný a hovorí ešte o možných rizikách, ktoré by mohli rozpočet dostavby znova mierne navýšiť.



Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008.

Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.