Piešťanské letisko vybavilo v tomto roku viac cestujúcich, vyššie sú aj tržby

Na budúci rok chce letisko dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.

9. dec 2019



TRNAVA. Spoločnosť Letisko Piešťany zaznamenala v tomto roku tržby 551 tisíc eur, 31 charterových letov a jej služby do decembra využilo viac ako 10 tisíc cestujúcich.

V rovnakom období minulého roku mala spoločnosť tržby 240 tisíc eur a vybavených menej ako osemsto cestujúcich.

Informoval o tom trnavský župan Jozef Viskupič pri hodnotení dvoch rokov vo funkcii.

Cieľom je vyrovnané hospodárenie

V priebehu budúceho roku má letisková spoločnosť podľa Viskupiča ambíciu po prvýkrát po dlhých rokoch dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.

„Rozlietanie“ piešťanského letiska bolo jednou z priorít terajšieho trnavského župana v kampani pred dvoma rokmi. Spoločnosť Letisko Piešťany bola v tom čase pred likvidáciou.

„S rozlietaním letiska súvisí aj modernizácia a budovanie letiskovej infraštruktúry. V tomto roku prebehla rekonštrukcia odletového terminálu a výstavba úplne nového príletového terminálu. Spôsob starostlivosti o cestujúcich dostávame na úroveň 21. storočia, čo vytvára predpoklady, aby sme už na budúci rok mali ešte viac charterových letov,“ skonštatoval Viskupič.



V tomto roku sa z Piešťan od mája do októbra lietalo do dovolenkových destinácií v Turecku a Egypte v týždňových intervaloch. Na budúci rok by lety do tureckej Antalye mali byť ešte častejšie.

Rokujú aj s investormi

Podľa župana Viskupiča sú stále aktuálne aj rokovania s investormi z oblasti nákladnej aj osobnej dopravy.

Letisko Piešťany nedávno zaplatilo mestu Piešťany daňovú pohľadávku vo výške 688 tisíc eur, samospráva túto čiastku vloží do základného imania spoločnosti.



Letisková spoločnosť sa súdnou cestou bráni vyplateniu odmien bývalým členom orgánov letiska v objeme približne 650 tisíc eur. Viskupič tieto odmeny za prácu v spoločnosti, ktorá smerovala do likvidácie, označuje za nehorázne.



Trnavský samosprávny kraj ako majoritný akcionár navrhoval v roku 2016 likvidáciu spoločnosti Letisko Piešťany. Pod tlakom vedenia mesta Piešťany a mohutnej občianskej iniciatívy napokon k tomu nedošlo.



Okrem Trnavského samosprávneho kraja (59,31 %) sú ďalšími akcionármi v spoločnosti mesto Piešťany (20,04 %) a ministerstvo dopravy (20,65 %).