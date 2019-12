Tesco uvažuje o predaji divízie v Thajsku a Malajzii

9. dec 2019 o 13:23 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Tesco, ktorá je najväčším britským maloobchodným reťazcom, uvažuje o odchode z trhov v Ázii, čiže o predaji svojej divízie v Thajsku a Malajzii.

Podľa analytikov dve tisíc predajní prevádzkovaných v týchto krajinách pod značkou Tesco Lotus, by mohlo mať hodnotu vyše 7 mld. libier (GBP).

Informuje o tom portál bbc.com.



Firma Tesco uviedla, že posudzuje svoje podnikanie v Thajsku a Malajzii po tom, ako záujem o túto divíziu prejavili potenciálni kupci.

Tesco však nezverejnilo mená potenciálnych záujemcov. Divízia Tesco Lotus zamestnáva približne 60 tis. ľudí.

Reťazec však vo vyhlásení uviedol, že úvahy o predaji sú v ranom štádiu a "nijaké rozhodnutie týkajúce sa budúcnosti Tesca v Thajsku alebo Malajzii sa neprijalo".



Predajne Tesca v Ázii dosiahli v účtovnom roku končiacom sa vo februári celkové tržby v objeme 4,9 mld. GBP. Ich hodnota v rozmedzí 6,5 mld. až 7,2 mld. GBP vyzerá "férová", povedal Bruno Monteyne, analytik spoločnosti Bernstein.

Ak by sa predaj uskutočnil, znamenalo by to, že Tesco by malo predajne vo Veľkej Británii, Írsku a divíziu v strednej Európe, ktorá pokrýva Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko.

Na Slovensku Tesco pôsobí už viac ako 20 rokov, zamestnáva 10 000 ľudí a je jedným z troch najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine.



(1 EUR = 0,84453 GBP)