Úrad pre obstarávanie si vybral Tempest za dodávateľa pre IT služby

O dodávateľovi rozhodla elektronická aukcia.

8. dec 2019 o 15:41 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) si vybral za nového dodávateľa pre IT služby spoločnosť Tempest, a. s., Bratislava spomedzi ponúk viacerých uchádzačov a cez elektronickú aukciu.

Za servisné služby na základe uzavretých zmlúv má počas troch rokov zaplatiť 2,354 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (2,825 milióna eur vrátane DPH), pri využití opcie na ďalšie dva roky môže celková cena kontraktu dosiahnuť 3,923 milióna eur bez DPH (4,708 milióna eur s DPH).

Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže na poskytovanie služieb údržby, prevádzky, podpory a rozvoja informačného systému a infraštruktúry ÚVO, zverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania.

Rozhodla aukcia

Zámerom je zabezpečenie fungovania procesov pokrytých informačnými systémami v požadovanej kvalite, garantovanej dostupnosti a spoľahlivosti.

ÚVO vyhlásil tender v júni tohto roka, pričom pôvodná predpokladaná hodnota zákazky na päť rokov, vrátane opcie na dva roky, bola 4,884 milióna eur bez DPH (5,861 milióna eur s DPH).

Vysúťažená cena je tak oproti odhadovaným nákladom nižšia o 961 tisíc eur bez DPH (1,153 milióna eur s DPH).

Úrad rozdelil zákazku na tri časti, čím umožnil, aby mu IT služby poskytovali viacerí dodávatelia, napokon v každej časti uspel Tempest. V prvej časti predložili ponuky štyria uchádzači, v ďalších dvoch traja.

"Rozhodla elektronická aukcia, v ktorej uchádzači anonymne znižovali svoju cenovú ponuku na konečnú. Preto víťazom všetkých troch častí je menovaná spoločnosť. Úradu, teda štátu, poskytla najvýhodnejšiu cenovú ponuku, pričom ponúkla rovnakú kvalitu ako zvyšní uchádzači," povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Spolupracovali s odborníkmi

ÚVO pri súťaži spolupracoval s odborníkmi z tretieho sektora v občianskom združení Slovensko.Digital a podľa Hliváka úrad ukázal, že aj v IT sektore sa dá obstarávať transparentne a zaistiť všetkým subjektom na danom trhu rovnaký prístup k informáciám potrebným pre podanie ponuky.

"Dôraz sme kládli na prípravu súťaže, táto príprava bola dosť náročná. Aby sme pripravili férový tender, museli sme pripraviť množstvo podkladov, aby sme popísali súčasný stav, ktorý maximálne priblíži uchádzačovi to, čo úrad od neho očakáva," uviedol Hlivák.

IT expert zo Slovensko.Digital Peter Kulich ocenil, že sa ďalšiemu subjektu verejnej správy podarilo systémovo vyriešiť historický lock-in stav a v otvorenej súťaži vybrať dodávateľa servisných služieb.

"Ide o dôležité príklady dobrej praxe pre ostatné orgány verejnej moci. Zároveň vítame záujem trhu o predbežné trhové konzultácie a aj následnú verejnú súťaž, čo deklaruje počet predložených ponúk na jednotlivé časti zákazky," uviedol Kulich.

ÚVO aj Ministerstvo spravodlivosti by podľa neho mali tieto získané cenné skúsenosti zdieľať s ostatnými verejnými orgánmi, ktoré už riešia alebo plánujú riešiť rovnaké problémy.

Hlivák hovorí o transparentnej súťaži

Pri niektorých aktivitách bolo podľa predsedu ÚVO potrebné nadviazať pragmatickú diskusiu s doterajším dodávateľom, inak by nebolo možné pripraviť férové obstarávanie.

Striktne podľa neho dbali na to, aby pôvodný dodávateľ nijakým spôsobom neparticipoval na príprave podmienok účasti.

"V rámci prípravy sme opakovane urobili prípravné trhové konzultácie. Na nich sme si overili, či naše očakávania, ktoré sme premietli do opisu predmetu zákazky, sú reálne a či nikoho na trhu nediskriminujú," priblížil Hlivák.

Po tomto kontakte s trhom sa im podľa šéfa úradu potvrdilo, že zákazku v objeme viac ako štyri milióny eur popísali dostatočne zrozumiteľne, transparentne a je možné ju rozdeliť na časti.

Takto sa úrad vymanil z tzv. vendor lock-inu, resp. zo závislosti na dodávateľovi, umožnil účasť v súťaži aj menším firmám na IT trhu a do budúcna má jednoduchšiu pozíciu pri vyhlasovaní ďalších súťaží v oblasti IT.

"Preukázali sme, že v IT sektore sa dá súťažiť bez toho, aby vyhlasovateľ súťaže niečo utajoval a tým obmedzoval šírku hospodárskej súťaže," podotkol Hlivák.

Otvorená súťaž

ÚVO vyhlásil otvorenú súťaž na IT systémy po deviatich rokoch. Získal tým podľa šéfa ÚVO jasné zmluvné podmienky, updatovaný popis systémov a dokumentáciu, ale aj autorské práva na svoje IT systémy a overil si celkový postup a potrebné podklady na vyhlásenie férového tendra.

"Tie sú kľúčom k tomu, aby sa už v budúcnosti vyhlasovateľ súťaže nevyhováral na lock-in, ale aby mal voľné ruky pri vyhlasovaní ďalšej otvorenej, transparentnej súťaže. Čiže nepotrebujeme do zákona dávať žiadne pozmeňujúce návrhy, nepotrebujeme nič utajovať, stačí sa len poctivo, dôkladne pripraviť na súťaž, hovoriť so súčasným dodávateľom a s trhom," dodal Hlivák.