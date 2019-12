Dopyt po živých vianočných stomčekoch v USA vytrvalo klesá

Klesá aj podiel domácností, ktoré stromček zdobia.

7. dec 2019 o 16:59 TASR

WASHINGTON. Obchodná skupina, ktorá zastupuje pestovateľov vianočných stromčekov v USA, sa tento týždeň prebojovala na titulné stránky denníkov. A nebola to pozitívna správa. Informovala totiž, že v roku 2019 došlo opäť k poklesu ich produkcie.

Jednou z príčin je podľa národnej asociácie pestovateľov stromčekov aj recesia pred vyše desiatimi rokmi. Farmári vtedy po slabom odbyte zredukovali výsadbu.

No toto odvetvie ako celok čelí oveľa väčšiemu problému. Podľa údajov amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA) produkcia vianočných stromčekov klesla v rokoch 2002 až 2017 o takmer o 30 %. Čísla za minulý rok zatiaľ nie sú k dispozícii. Prieskumy však odhalili aj ďalší dôvod znižovania produkcie: Každý rok si zaobstará vianočný stromček menej Američanov. A tí, ktorí si ho kúpia, čoraz viac uprednostňujú umelé.

Starnúce silné populačné ročníky sú hnacou silou tejto zmeny, keďže dávajú prednosť pohodliu v podobe umelohmotných stromov, ktoré sa môžu opakovane používať rok čo rok.

Čísla USDA najlepšie vystihujú rozsah problémov, ktorým čelí priemysel pestovateľov živých stromčekov. V roku 2002 farmári vyťali takmer 21 miliónov stromov. Do roku 2017 ich počet klesol na približne 15 miliónov.

Tim O'Connor, výkonný riaditeľ skupiny pestovateľov vianočných stromčekov z Littletonu v Colorade poznamenal, že už od konca 90. rokov minulého storočia až do recesie v roku 2008 ponuka živých stromčekov výrazne prevyšovala dopyt. Pestovatelia proti sebe navzájom bojovali o kupcov a ceny klesli pod výrobné náklady. Údaje USDA tak podľa neho odrážajú realitu, pretože toto odvetvie zredukovalo nadmernú ponuku a aktuálne už ponúka menej stromov na predaj. Ale nie sú celkom presné, keďže v nich nie sú zahrnuté údaje od neznámeho počtu veľmi malých pestovateľov, ktorých USDA nemajú v evidencii.

V každom prípade čísla z ministerstva pomáhajú načrtnúť skutočný obraz amerického trhu so stromčekmi.

Podiel domácností, ktoré si zdobia vianočný stromček, klesol z 90 % v roku 1989 na 76 % v roku 2018.

Percento živých stromčekov sa znížilo ešte strmšie: zo 47 % v roku 1989 na 21 % v minulom roku.

Umelé stromčeky sú v USA čoraz obľúbenejšie, pretože časovo zaneprázdnení Američania uprednostňujú pohodlie bez zháňania pichľavých ihličnanov, ktoré je ešte potrebné pravidelne zalievať.

No najvyznanejším faktorom, ktorý ovplyvňuje dopyt po stromčekoch, môžu byť demografické údaje.

Keď sa totiž deti odsťahujú a rodičia vstúpia do dôchodkového veku, stráca každoročná púť na farmu so stromčekmi na atraktívnosti. A prieskumy to potvrdzujú.

Napríklad v roku 2014 si 44 % kupujúcich vo vekovej kategórii 30 až 49 rokov zaobstaralo živý vianočný stromček.

Ale nad 65 rokov to bolo už len 16 %, zatiaľ čo ohromujúcich 81 % v tejto vekovej kategórii uprednostnilo umelý strom.

Národnú asociáciu pestovateľov vianočných stromčekov tieto údajne pochopiteľne znepokojujú.

"V roku 2018 sme zaznamenali výraznú stratu podielu na trhu pre umelé stromčeky, najmä po tom, ako silné ročníky vyrástli a odišli z domu," uviedol O'Connor.

Takzvaní mileniáli sa vzdávajú mnohých "tradícií" svojich rodičov, ako sú cerálie, golf, obľuba majonézy či kúpa domov. A zdá sa, že nestoja ani o autentické Vianoce s vôňou ihličia.

Pestovateľom stromov tak nezostáva nič iné, len dúfať, že keď budú mať dnešní mladí ľudia vlastné deti, budú im chcieť znovu vytvoriť vianočnú atmosféru - aj s vôňou ihličia, akú si pamätajú zo svojho detstva.