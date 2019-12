Finančná správa využíva Vianoce na propagáciu eKasy

Vianočný vizuál finančná správa použije na všetkých svojich komunikačných kanáloch.

6. dec 2019 o 16:02 TASR

BRATISLAVA. Nebuď kapor a nenechaj eKasu plávať, uvádza najnovší prírastok vianočných reklám, tentoraz z dielne Finančnej správy SR.

Slogan otvára záverečnú etapu komunikačnej kampane, ktorou FS pripomína podnikateľom, že od 1. januára budúceho roka musia byť v systéme eKasa pripojené všetky registračné pokladnice.

"Vianočný vizuál finančná správa použije na všetkých svojich komunikačných kanáloch, na sociálnych sieťach odštartovala adresnú kampaň pre podnikateľské subjekty. Plagáty s Taxanou v červených šatách a so zlatým kaprom v kabelke budú upozorňovať podnikateľov na splnenie si zákonnej povinnosti na všetkých daňových i colných úradoch," informovala o tom v piatok Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR.

V systéme eKasa v súčasnosti vydáva pokladničné doklady vyše 73 percent pokladníc, čo predstavuje vyše 160.000 z celkového počtu 220.000 pokladníc.

Denne spracuje finančná správa viac ako šesť miliónov pokladničných dokladov. Finančná správa upozorňuje na to, že ak si nepripojení podnikatelia nezabezpečia eKasu, od januára im hrozia vysoké pokuty, a to od 330 eur do 3300 eur, za opakované porušenie násobky až do 20.000 eur, prípadne odňatie živnostenského oprávnenia.

Finančná správa zároveň rozširuje prevádzkové hodiny na call centre. Príslušníci finančnej správy budú k dispozícii podnikateľom, ktorí budú potrebovať odborné usmernenie pri zavádzaní on-line pripojenia na systém eKasa, aj počas sviatkov. Posledný deň tohto roka a počas prvého dňa roku 2020 bude call centrum fungovať nepretržite.

Od 16. decembra do 10. januára budú príslušníci finančnej správy na linke od 6.00 h do 22.00 h. Výnimkou budú iba dva sviatočné dni, a to 24. a 25. decembra, keď call centrum nebude verejnosti k dispozícii vôbec.