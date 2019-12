Francúzsko odmieta návrh USA, že firmy sa nemusia pripojiť k medzinárodnej dani

Vyzval Washington, aby rokoval na základe toho, že nové daňové pravidlá sú záväzné.

6. dec 2019 o 13:52 TASR

PARÍŽ. Francúzsko odmieta návrh USA, ktorý by firmám umožnil nepripojiť sa k navrhovanej medzinárodnej daňovej reforme.

Uviedol to v piatok francúzsky minister financií Bruno Le Maire a vyzval Washington na rokovania.

Americký minister financií Steven Mnuchin totiž v liste zverejnenom v stredu (4.12.) vzniesol vážne námietky týkajúce sa návrhu na medzinárodnú daňovú reformu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

A znepokojil medzinárodných predstaviteľov, keď pre zmenu predložil návrh na "režim bezpečného prístavu".

Podľa francúzskeho ministra by to znamenalo, že by sa americké spoločnosti mohli hocikde prihlásiť alebo odhlásiť, ako sa im bude páčiť, čo považuje Francúzsko aj ďalšie krajiny OECD za neprijateľné.

Vyzval preto Washington, aby rokoval na základe toho, že nové daňové pravidlá sú záväzné.

Dodal, že ak snaha OECD nevyjde, krajiny Európskej únie by mali oživiť rozhovory o európskej digitálnej dani.