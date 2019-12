Akciový trh v USA posilnil, Washington aj Peking signalizujú záujem o dohodu

6. dec 2019 o 11:54 SITA

BRATISLAVA. Akciový trh v USA vo štvrtok posilnil. Investori čakajú na piatkovú správu federálneho ministerstva práce, ktorá by mala podľa odhadov potvrdiť, že miera nezamestnanosti v najväčšej svetovej ekonomike zotrvala na rekordne nízkej úrovni 3,6 %.



Trhy povzbudila aj správa, podľa ktorej Washington a Peking pracujú na obchodnej dohode s cieľom uzavrieť ju ešte predtým, ako by na budúci týždeň mali vstúpiť do platnosti nové americké clá.

Tie by zasiahli čínske tovary, ktorých ročný dovoz do USA má hodnotu 160 mld. USD. V tomto prípade by reštrikciám podliehal takmer celý čínsky export do USA.



Index S&P 500 posilnil o 0,2 % na 3 117,43 bodu, Dow Jones o 0,1 % na 27 677,79 bodu a Nasdaq o 0,1 % na 8 570,70 bodu.