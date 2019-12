Reštaurácie nevedia, ako majú pri jedlách z mäsa zverejňovať krajinu jeho pôvodu

O deväť dní môže byť za nesplnenie povinnosti sankcionovaných viac ako 10-tisíc zariadení spoločného stravovania.

5. dec 2019 o 16:59 SITA

BRATISLAVA. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) deklaruje, že jej zatiaľ nie sú známe podrobnosti o spôsobe plnenia novej povinnosť pre stravovacie zariadenia účinnej od 14. decembra 2019, ktorá prikazuje, aby uvádzali v jedálnych lístkoch krajinu, odkiaľ pochádza mäso, ktoré pri príprave použili.

O deväť dní pritom môže byť za nesplnenie tejto povinnosti sankcionovaných viac ako 10 000 zariadení spoločného stravovania na Slovensku. Asociácia o tom informovala vo štvrtok.

Žiadajú zverejniť informácie

Asociácia tak z dôvodu nevedomosti o plnení tejto povinnosti vyzýva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV), aby čo najskôr zverejnilo potrebné informácie.

Informáciu o krajine pôvodu mäsa si musia zariadenia spoločného stravovania zabezpečiť podľa AHR od dodávateľa, ktorým je často obchodník, nie potravinársky podnik, či spracovateľ.

Reštaurácie a ďalšie podniky spoločného stravovania musia zároveň túto informáciu zapracovať do jedálnych lístkov alebo iným spôsobom informovať spotrebiteľa.



„Absencia informácií zo strany ministerstva o spôsobe zverejnenia tohto opatrenia, stavia prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania do polohy nedobrovoľných porušovateľov zákona. Nová povinnosť je účinná o 9 dní a to znamená, že je veľmi málo času na prípravu. Isté však je, že za nedodržanie tejto novej povinnosti hrozí prevádzkam spoločného stravovania finančná sankcia“, vysvetlil generálny manažér AHRS Marek Harbuľák.



Ako ďalej doplnil, povinnosť uvádzať krajinu pôvodu mäsa v zariadeniach spoločného stravovania sa pritom neuplatňuje v žiadnej z krajín EÚ.

Nad rámec bežnej praxe

V prípade Slovenska je to znovu nad rámec bežnej praxe v európskych krajinách. AHRS už pred zavedením tejto povinnosti upozorňovala na zbytočnosť tohto opatrenia a aj teraz považuje zavedenie povinnosti označovať krajinu pôvodu mäsa za neopodstatnenú.



Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska opakovane zdôrazňuje, že dostupnosť informácií o pôvode potravín, či zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o ich kvalite a pôvode, sa dá dosiahnuť lepšou informovanosťou spotrebiteľov a osvetou, zameranou na zdravé stravovanie.

„Takéto aktivity sú efektívnejšie a sú pozitívne vnímané spotrebiteľmi i prevádzkovateľmi zariadení verejného stravovania,“ dodala asociácia.



Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.