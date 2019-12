Českí poslanci schválili rozpočet na rok 2020

Návrhy opozície neprešli.

5. dec 2019 o 7:13 TASR

PRAHA. Česká Poslanecká snemovňa schválila v stredu finálnu verziu štátneho rozpočtu na budúci rok. Schodok bude 40 miliárd korún (1,56 mld. eur).

Menšinová vláda hnutia ANO a Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) nemala dostatok hlasov, aby takzvaný zákon roka pretlačila. Museli im pomôcť komunisti, ktorí kabinet tolerujú.

Rozpočet teraz dostane na podpis prezident Miloš Zeman, ktorý už skôr uviedol, že tak urobí, pripomenul spravodajský server ČT24.

Návrhy opozície neprešli, schválených bolo niekoľko predrokovaných zmien od rozpočtového výboru či návrhov Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM). Poslanci pridali peniaze napríklad na sociálne služby.

Premiér Andrej Babiš podobu rozpočtu pred zákonodarcami obhajoval. "Chcel by som zdôrazniť, že aj keď dochádza k ochladeniu svetovej ekonomiky, naša vláda nikdy nezaškrtí ekonomiku tak, ako to urobila pravicová vláda počas minulej krízy," uviedol. "Náš prístup bude opačný. Ak bude horšie, o to viac bude štát pumpovať peniaze do ľudí, do platov, do dôchodkov, do ekonomiky a do investícií," dodal český premiér.