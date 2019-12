Protimonopólny úrad schválil fúziu predajcov áut

Skupina Soria predáva značky Nissan a Seat, Autopolis ponúka Hyundai a Ford.

4. dec 2019 o 14:34 SITA

BRATISLAVA. Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu SR schválil 27. novembra tohto roku koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly bratislavskej spoločnosti Soria, a.s. nad firmou Autopolis, a.s., Bratislava a v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Soria a Fabri Capital, a.s., Bratislava nad spoločnosťou LP Motors, s.r.o., Bratislava.

Ako ďalej informuje úrad, medzi aktivitami účastníkov koncentrácie dochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít v oblasti maloobchodného predaja nových motorových vozidiel, v oblasti poskytovania služieb opráv a údržby motorových vozidiel a v oblasti prenájmu nehnuteľností.

Avšak po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 2. decembra 2019.

Skupina Soria pôsobí v oblasti maloobchodného predaja nových motorových vozidiel značky Nissan a Seat, kým nadobúdaná spoločnosť Autopolis pôsobí v tejto oblasti so značkou Hyundai a Ford.

"Spoločný trhový podiel účastníkov koncentrácie v tejto oblasti nebude po koncentrácii dosahovať úroveň ovplyvneného trhu. Z hľadiska lokálneho prekrytia aktivít sú v danej lokalite zastúpené maloobchodné predajne ponúkajúce tieto konkurenčné značky motorových vozidiel, ako aj predajne ponúkajúce rovnaké značky ako predávané účastníkmi koncentrácie," konštatuje úrad.

Ten pritom zistil, že ani v prípade užšieho vymedzenia trhu alebo po segmentácii na osobné motorové vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá koncentráciou vzniknuté horizontálne prekrytie nevzbudzuje súťažné obavy.

Skupina Fabri Capital pôsobí v realitnom sektore a nadobúdaná spoločnosť LP Motors pôsobí v oblasti prenájmu nehnuteľností.

Vzhľadom na to, že spoločnosť LP Motors pôsobí len v oblasti prenájmu nehnuteľností, v ktorých prevádzkuje svoju činnosť spoločnosť Autopolis, úrad sa týmto horizontálnym prekrytím činností ďalej nezaoberal.