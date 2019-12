Spoluzakladatelia Google odišli z vedenia materskej spoločnosti

Page v Alphabete pôsobil ako generálny riaditeľ, Brin zastával post prezidenta.

4. dec 2019 o 11:18 ČTK

SAN FRANCISCO. Zakladatelia technologickej spoločnosti Google Larry Page a Sergey Brin odstupujú z vedenia materskej spoločnosti Alphabet, ich miesto v čele konglomerátu zaujme generálny riaditeľ Googlu Sundar Pichai.

Page a Brin to v utorok oznámili na blogu Googlu s tým, že na činnosti Alphabet sa budú naďalej podieľať ako členovia predstavenstva, akcionári a spoluzakladatelia.

Page v Alphabete pôsobil ako generálny riaditeľ, Brin zastával post prezidenta.

Pichai, ktorý stojí na čele Googlu vyše štyri roky, vo vedení zostáva.

"Dnes, v roku 2019, by spoločnosť, ak by bola človekom, bola s 21 rokmi čerstvo dospelá a bol by čas opustiť hniezdo," uviedli Page s Brinom.

Google, ktorý začal ako internetový vyhľadávač, spustili v roku 1998.