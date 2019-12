Lukašenko vyzval Srbsko, aby sa pripojilo k Eurázijskej ekonomickej únii

Organizáciu založilo Rusko podľa vzoru Európskej únie.

3. dec 2019 o 16:13 SITA

BELEHRAD. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v utorok vyzval Srbsko, aby sa pripojilo k Eurázijskej ekonomickej únii (EAEU), čo je organizácia založená Ruskom podľa vzoru Európskej únie.

Ako Lukašenko vyhlásil v utorok v Belehrade na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom, rešpektuje, že Srbsko ašpiruje na vstup do Európskej únie (EÚ), no ak tá mu bude "naďalej dávať ďalšie ultimáta", môže sa krajina obrátiť na východný ekonomický blok.

S EAEU by chcela Moskva konkurovať EÚ, no jej členmi sú okrem Ruska už len Bielorusko, Arménsko, Kazachstan a Kirgizsko.



Srbsko by sa chcelo začleniť do EÚ, na druhej strane sú však krajina aj obyvateľstvo tejto krajiny značne proruské, a to najmä od náletov NATO na bývalú Juhosláviu v roku 1999.



Lukašenkovo Bielorusko je naopak momentálne verným spojencom Ruska, no samotnému Lukašenkovi, ktorý býva často označovaný za posledného európskeho diktátora, to z času na čas nebráni kritizovať ruské vedenie a vyhrážať sa mu, že jeho krajina sa od Ruska odvráti a bude sa snažiť posilniť vzťahy so Západom.