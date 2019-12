Raši: Slovensko nechce ePrivacy, podporí údajovú ekonomiku Únie

Ministri podpísali memorandum.

3. dec 2019 o 15:42 TASR

BRUSEL. Hlavnými bodmi utorňajšieho zasadnutia Rady Európskej únie pre dopravu, energetiku a telekomunikácie v Bruseli boli elektronický prenos osobných údajov, budovanie 5G sietí, údajová ekonomika a ministri na záver podpísali memorandum zamerané na vytváranie kvantovej komunikačnej infraštruktúry.

Uviedol podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer).

Raši: Ochrana osobných údajov bude vždy problém

Raši pripomenul, že slovenská delegácia mala príspevky do každej z tém.

Pri debatách o elektronickom prenose osobných údajov (ePrivacy) Slovensko zaujalo pozíciu, že ak sa ani po troch rokoch nepodarilo vyriešiť problémy a 16 členských krajín je proti návrhu z dielne Európskej komisie, tak treba stavať na súčasnom základe ochrany osobných údajov, nepokračovať ďalej v rokovaniach a doriešiť zostávajúce kontroverzné veci nižšími legislatívnymi normami.

"Ochrana osobných údajov vždy bude problém, a to nielen z hľadiska občanov, ale aj z pohľadu firiem a podnikateľov. Súkromný sektor sa postavil proti navrhovanej norme, lebo by to výrazne zvýšilo administratívnu záťaž," vysvetlil Raši.

Pripomenul, že cieľom eurokomisie je chrániť prenos osobných údajov do najvyššej možnej miery, v praxi to však znamená, že každý, kto prichádza do styku s osobnými údajmi, čiže takmer všetky firmy, musí čeliť neprimeranému administratívnemu zaťaženiu s otáznym efektom.

"Súčasná legislatíva je dostatočne komplikovaná. Skôr by sme sa mali zamerať na jej vylepšenie v praxi," skonštatoval.

Slovensko podporuje údajové hospodárstvo

Podľa jeho slov Slovensko spolu s inými členmi Únie podporilo pokračovanie debát o tzv. údajovom hospodárstve, kde ide o to, aby sa za prísne určených podmienok mohli zdieľať informácie a údaje medzi súkromným sektorom navzájom a medzi súkromným a verejným sektorom.

Podnikateľské subjekty majú obrovské množstvo údajov, ktoré majú nielen osobný, ale aj ekonomický charakter a môžu byť hospodársky významné a generovať dodatočné zdroje.

"Napriek tomu, že tieto údaje vlastníme, nie sú žiadne regulácie, ktoré by určili, aké údaje a za akých podmienok a komu sa môžu poskytovať," opísal situáciu Raši.

A dodal, že ak sa toto eurokomisii podarí dosiahnuť, môže to vytvoriť dodatočné miliardy v národných ekonomikách. Ide totiž o údaje, ktoré môžu byť dôležité nielen pre vládne politiky, ale aj pri rozhodovaní subjektov privátneho sektora.

Chcú uskutočniť prvý kvantový prenos informácií

"Z hľadiska údajov a ich zdieľania patríme v rámci Európskej únie zrejme medzi najotvorenejšiu údajovú ekonomiku. U nás si môžete zistiť údaje o každom a o všetkom v takom rozsahu ako inde nie. Treba však nastaviť pravidlá najmä pre súkromný sektor," dodal.

Rada ministrov prijala v utorok memorandum, ktoré sa týka kvantovej komunikačnej infraštruktúry. Raši v tejto súvislosti pripomenul, že Slovensko má k dispozícii unikátneho experta, profesora Vladimíra Bužeka zo Slovenskej akadémie vied, ktorý je výnimočný v celosvetovom meradle.

"My by sme chceli byť jednou z prvých krajín, ktorá by už v najbližších týždňoch chcela uskutočniť prvý kvantový prenos informácií," zdôraznil Raši. A spresnil, že budúcnosť patrí kvantovej komunikačnej infraštruktúre, lebo tento spôsob dokáže zaistiť absolútnu neprelomiteľnosť a bezpečnosť prenášaných informácií.