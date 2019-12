Zrušením regulácie cien by mohli domácnosti ušetriť, tvrdia dodávatelia

V súčasnom systéme nemajú domácnosti veľa možností ušetriť.

3. dec 2019 o 14:48 TASR

BRATISLAVA. V súčasnom systéme regulovaných obchodných podmienok a cien energií nemajú domácnosti možnosť ušetriť inak ako výrazným znížením spotreby.

Pokiaľ by sa regulácia zrušila alebo obmedzila iba na odberateľov, ktorí ochranu preukázateľne potrebujú, mohli by domácnosti využiť nové možnosti a optimalizovať náklady tak, že by ročné náklady na energie nevzrástli.

Uviedlo to v utorok Združenie dodávateľov energií (ZDE) v reakcii na avizovaný rast regulovaných cien energií na budúci rok.

Treba zásadne znížiť vlastnú spotrebu

"Súčasný stav sa podobá na možnosť domácností rozhodovať sa medzi dodávateľmi s veľmi podobnými cenami a pri uplatňovaní rovnakých obchodných podmienok.

V tomto modeli je debata o zmysluplnom znížení nákladu na zabezpečenie elektriny či plynu na základe zmeny dodávateľa viac akademická než praktická," uviedlo ZDE.

Dôkazom sú podľa dodávateľov energií aj nízke počty zmien dodávateľa v uplynulých rokoch.

Jeden z najväčších dodávateľov energií na Slovensku, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, v pondelok informoval o priemernom zvýšení cien plynu o 4,94 percenta a elektrickej energie o deväť percent.

Jediným spôsobom, ako je možné v súčasnosti reálne ušetriť, je podľa ZDE zásadne znížiť svoju vlastnú spotrebu.

Potenciál na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti síce v mnohých domácnostiach existuje, avšak táto skupina odberateľov nie vždy disponuje voľnými finančnými prostriedkami na zateplenie, výmenu systému kúrenia za efektívnejší či na nákup elektrospotrebičov vo vyššej energetickej triede a optimalizáciu osvetlenia.

Možnosťou je fixácia cien na dlhšie obdobie

Dodávatelia očakávajú, že by po zrušení regulácie došlo k nárastu cien energií.

"Súbežnou protiváhou by v takom prípade boli nové možnosti odberateľov v domácnostiach ako v úzkej súčinnosti s dodávateľom realizovať služby energetickej efektívnosti naviazané na samotnú dodávku, a teda hľadanie scenára, keď síce jednotková cena narastie, ale cez iné opatrenia celkový, napríklad ročný kumulatívny náklad v množstve peňazí rásť nemusí.

V závislosti od potenciálu na opatrenia môže dokonca mierne klesať," uviedlo ZDE.

Príkladom ako môžu odberatelia ušetriť je podľa združenia napríklad fixácia cien energií na dlhšie časové obdobie, ktorú ponúkajú dodávatelia neregulovaných segmentov zákazníkov.

Druhým spôsobom ako ušetriť je prechod na dynamické tarify, kde by domácnosti mohli prispôsobiť svoju spotrebu podľa aktuálnych cien energie.