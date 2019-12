Poslanci schválili zákon roka, o rozpočte diskutovali rekordne krátko

Kamenický si za návrhom stojí.

3. dec 2019 o 9:29 (aktualizované 3. dec 2019 o 11:31) TASR

Správu priebežne aktualizujeme

BRATISLAVA. Parlament schválil rozpočet verejnej správy na budúci rok. Zahlasovalo zaň 78 poslancov.

Proti bolo 61 zákonodarcov zo 143 prítomných poslancov.

Krátka diskusia

Súvisiaci článok Päť dôvodov, prečo skončí rozpočet (opäť) v deficite Čítajte

Diskusia k návrhu rozpočtu bola však najkratšia v histórii schvaľovania zákona roka. Celkovo trvala 385 minút, plénum rokovalo o rozpočte najkratšie spomedzi všetkých doterajších schôdzí.

V rozprave však vystúpili len traja koaliční poslanci.

Slovensku sa v tomto roku nepodarí dosiahnuť vyrovnané hospodárene. Deficit verejných financií má dosiahnuť 0,68 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).

V budúcom roku by mal schodok klesnúť na úroveň 0,49 percenta HDP.

Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021.

Rozpočet počíta však s poklesom úrovne verejného dlhu v budúcom roku tesne pod hranicu 50 percent HDP (49,9 %). Do roku 2020 sa bude dlh ďalej znižovať, a to k úrovni okolo 45 percent HDP.

Kamenický si za rozpočtom stojí

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) si za rozpočtom stojí. "Napriek tomu, že som povedal, že rozpočet je na hrane, víťazom sú ľudia," vyhlásil v záverečnom slove k rozpočtu s tým, že viaceré opatrenia im podľa pomôžu.

Súvisiaci článok Kamenický: Rozpočet ešte upravíme, aby sme dostali deficit niží ako pol percenta Čítajte

Vplyv na zostavovanie rozpočtu malo aj ochladzovanie ekonomiky. "Sú nižšie príjmy, ako som očakával, ako mal môj predchodca. Zostavenie rozpočtu nebolo jednoduché," podotkol Kamenický. Slovensko má však podľa neho tretí najnižší verejný dlh.

Odmietol tiež rozpočtové provizórium. Opozícia, ktorá ho presadzuje, by podľa neho mala vysvetliť hasičom, policajtom či profesionálnym vojakom, prečo sa im nezvýšia platy.

Podľa ministra sa tiež zlepšuje výber daní, ktorý tiež opozícia kritizuje. "Prijali sme opatrenie. Čo sa týka zavedenia kontrolných výkazov DPH, to bolo najväčšie opatrenie, aby sme zlepšili boj s daňovými únikmi. Prečo sme posunuli zákon o eKase? To je druhé najvýznamnejšie opatrenie na zlepšenie výberu DPH a posunuli sme účinnosť eKasy," argumentoval Kamenický s tým, že opozícia by mala tieto opatrenia v budúcnosti podporiť. "

Vláda chce tiež podľa ministra efektívnejšie vynakladať prostriedky a Kamenický uviedol, že aj ministerstvá upozorňoval na to, aby vážnejšie brali závery zistení Útvaru hodnota za peniaze.