Členské štáty EÚ sa dohodli na reforme práv cestujúcich v železničnej preprave

Návrh reviduje súčasné nariadenie z roku 2007.

2. dec 2019 o 12:20 TASR

BRUSEL. Členské krajiny EÚ v pondelok odsúhlasili svoju pozíciu k navrhovanej reforme práv cestujúcich v železničnej preprave.

Zhodli sa na tom ministri dopravy na zasadnutí Rady EÚ pre dopravu, energetiku a telekomunikácie v Bruseli. Návrh reviduje súčasné nariadenie z roku 2007, ktoré sa uplatňuje na vnútroštátne a medzinárodné cesty a služby.

Zlepšia práva cestujúcich

Rada ministrov v správe pre médiá upozornila, že aktualizované pravidlá zlepšia práva cestujúcich, najmä cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou, zabezpečia jednotnejšie uplatňovanie pravidiel a zlepšia poskytovanie informácií.

Nové pravidlá okrem toho zvýšia informovanosť cestujúcich a podporia používanie cestovných lístkov, ktoré sa vzťahujú na po sebe nasledujúce železničné služby prevádzkované jednou alebo viacerými spoločnosťami.

Revidovaný návrh vytvára rovnaké podmienky pre jednotlivé druhy dopravy zavedením doložky pre výnimočné okolnosti (vyššia moc).

"Nové pravidlá posilnia práva všetkých cestujúcich vrátane cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, poskytnú prehľadnosť v prípade oneskorenia a zrušenia spojov. Zároveň povzbudia železničné spoločnosti, aby poskytovali viac služieb a lepšie služby, čo zvýši popularitu tohto ekologického spôsobu cestovania," opísala situáciu fínska ministerka dopravy a komunikácií Sanna Marinová, ktorá predsedala zasadnutiu v mene Fínska ako krajiny na čele rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ.

Jasné pravidlá a povinnosti

Pozícia Rady EÚ je zaviesť jasné pravidlá a povinnosti týkajúce sa poskytovania služieb železničnej dopravy pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou a to aj v prípadoch, keď sú železničné stanice prevádzkované bez obsluhy a vlaky nemajú sprevádzajúci personál.

Zamestnanci poskytujúci pomoc osobám so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou musia absolvovať odbornú prípravu, aby vedeli, ako uspokojiť rôzne potreby tohto typu cestujúcich.

Pôsobnosť nariadenia sa bude postupne rozširovať tak, aby sa vzťahovala aj na niektoré vnútroštátne služby, ktoré môžu členské štáty v súčasnosti vyňať z ustanovení nariadenia EÚ. Členské štáty budú aj naďalej mať právo udeľovať výnimky, napríklad pre mestské, prímestské a regionálne dopravné služby.

Revidované nariadenie zlepšuje poskytovanie informácií o právach cestujúcich. Na cestovnom lístku by mal byť uvedený súhrn práv cestovateľa, ak to nie je možné, musí byť cestujúci informovaný iným spôsobom.

Doložka vyššej moci pre železničné služby prinesie právnu zrozumiteľnosť a vytvorí rovnaké podmienky pre všetky druhy dopravy, pre ktoré už takéto ustanovenia existujú.

Náhrada za meškanie

Železničné spoločnosti nebudú musieť zaplatiť náhradu za meškanie alebo zrušenie za okolností, ktorým sa nemohli vyhnúť, ako sú extrémne poveternostné podmienky, veľké prírodné katastrofy alebo osoby nachádzajúce sa na trati. Táto výnimka sa však nebude vzťahovať na štrajky personálu železníc.

Cestujúci budú môcť ľahšie získať informácie o cestovných lístkoch. Ak cesta zahŕňa spojenia, predávajúci musí ešte pred zakúpením lístka informovať cestujúceho, či je lístok prestupný. Nové nariadenie vychádza v ústrety cyklistom a obsahuje aj podrobnejšie ustanovenia o preprave bicyklov vo vlakoch.

Rada EÚ je zajedno s návrhom Európskej komisie čo sa týka úrovní minimálneho odškodného v prípade oneskorenia vlakových spojení. Keďže návrh platný pre celý EÚ stanovuje minimálnu úroveň ochrany práv pasažierov, členské štáty môžu zaviesť ešte prísnejšie pravidlá na ochranu práv cestujúcich.

Revidované nariadenie začne platiť dva roky po nadobudnutí jeho účinnosti. Reformované znenie nariadenia predložila eurokomisia v septembri 2017. Rada EÚ a Európsky parlament ešte musia prerokovať podmienky konečného znenia tohto textu.