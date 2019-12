Most podporí rozpočet, podľa Klusa zo SaS by bolo lepšie provizórium

1. dec 2019 o 13:24 TASR

BRATISLAVA: Strana Most-Híd zahlasuje za prijatie návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 predseda strany Béla Bugár.

Podľa neho rozpočet verejnej správy počíta s deficitom, ale zahŕňa aj sociálne opatrenia pre ľudí.

Opozičná SaS je presvedčená o opaku. Poslanec Martin Klus uviedol, že mať rozpočtové provizórium by bolo lepšie, ako mať zlý rozpočet, na ktorého riziká upozorňuje aj rozpočtová rada, či Národná banka Slovenska.

Bugár upozornil, že budúcoročný rozpočet je o miliardu väčší ako tohtoročný, z tejto sumy ale podľa jeho slov bude profitovať oblasť školstva, zdravotníctva, ako aj sociálna oblasť. Tieto tri oblasti podľa Bugára berú z rozpočtu viac ako tri štvrtiny.

"Toto si musíme dovoliť, ak Slovensku záleží na tom, aby demografická krivka bola iná. Preto sme dali aj rôzne iné návrhy," podotkol Bugár s tým, že súhlasí, že je potrebné zlepšiť výber daní, napríklad daň z pridanej hodnoty.

"Most-Híd bude za návrh rozpočtu hlasovať," vyhlásil Bugár. Nepovažuje za dobré, keby bolo pred voľbami rozpočtové provizóriom.

"Na jednej strane by platilo provizórium, menej by dostali jednotlivé rezorty," vysvetlil Bugár s tým, že by však museli byť naplnené prijaté legislatívne opatrenia.

Podľa Klusa by bolo lepšie provizórium

Opačný názor má však Klus, ktorý opäť zopakoval, že "ide o rozpočet, ktorý vznikol na báze kreatívneho účtovníctva", a preto je pre stranu nepodporiteľný.

"Som presvedčený, že ak v tejto podobe rozpočet prejde, tak to bude rovnako zlé, ako keď prešiel minulý rok a hovorilo sa o vyrovnanom rozpočte, pričom opak je pravda," upozornil Klus. Podľa neho je preto asi lepšie mať rozpočtové provizórium, ako zlý štátny rozpočet.

"My sa neustále od roku 2014 zadlžujeme. Doslova korumpujeme voličov, tesne pred voľbami im dávame veci, ktoré si tento štát nemôžeme dovoliť a ideme to urobiť na úkor ďalšieho zadlženia. Prečo nemáme konečne vyrovnané hospodárenie už v tomto roku tak, ako to bolo sľúbené, a zase ideme do deficitu? Toto je bohapustá predvolebná korupcia, naša ekonomika si to nemôže v tejto chvíli dovoliť," argumentoval Klus.

Podľa Bugára sa však vláda snažila prijímať opatrenia aj na začiatku volebného obdobia.

"Vyvíja sa to. My sme zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane navrhovali už v roku 2017, neprešlo to kvôli Združeniu miest a obcí Slovenska. To sú veľmi tvrdé slová, že korumpujeme voličov. Treba ísť von a povedať občanom, mladým mamičkám, že budeme mať o 250 eur menej, lebo nechceme korumpovať voličov," adresoval Bugár Klusovi.

Bugár kritizoval aj samosprávy

Poslanec SaS tiež upozornil na to, že výhrady k rozpočtu majú aj mestá a obce, ktoré sú nútené občanom zvyšovať dane.

"Bol to práve ZMOS a združenie SK8, ktoré aktívne kritizovali opatrenia, ktoré prijala koalícia. Jednou rukou vládna koalícia občanom dáva na sociálnych balíčkoch, druhou sa im ide brať prostredníctvom starostov a primátorov, samosprávnych krajov na výraznom zvýšení daní. V niektorých mestách to už prešlo," dodal Klus, že aj toto negatívum by si mali občania uvedomiť.

Bugár je presvedčený, že do budúcnosti by bolo potrebné vymyslieť mix daní, lebo napríklad pri poklese nezamestnanosti budú samosprávy dostávať menej.

"Za tri roky dostali viac o 700 miliónov eur. Teraz kričia, lebo namiesto o 240 miliónov dostanú len o 100 miliónov eur viac. Na jednej strane kričia, ale na druhej si neuvedomujú, že tí ľudia žijú u nich. To je obyčajný populizmus, keď chcete hodiť na toho druhého, že kvôli vám musíme zvýšiť dane," dodal v súvislosti so samosprávami Bugár.