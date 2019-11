Reťazce znížia od nového roka ceny potravín o zníženú sadzbu DPH, niektoré už pred Vianocami

Kaufland a Lidl začínajú so zľavami už v decembri tohto roka.

30. nov 2019 o 10:20 SITA

BRATISLAVA. Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku - Kaufland, Lidl, a Tesco plánujú od začiatku roka 2020 znížiť ceny vybraných potravín o zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH). Uviedli to pre agentúru SITA.

Od začiatku budúceho roka sa znížená 10-percentná sadzba DPH rozšíri na ďalšie potraviny. Pôjde len o zdravé potraviny, ako sú mliečne výrobky, ovocie a zelenina dopestované na Slovensku, ovocné a zeleninové šťavy či med a rožky.

Reťazce Kaufland a Lidl zároveň uviedli, že znížené ceny potravín budú môcť ich zákazníci badať už od prvých dní decembra tohto roka.

Kaufland začne už v decembri

Kaufland poznamenal, že znižuje ceny vybraného sortimentu o viac ako zníženú sadzbu DPH.

“Od 5. decembra 2019 chystá Kaufland pre svojich zákazníkov predvianočné prekvapenie. Takmer mesiac pred účinnosťou novely uvádzajúcej nové skupiny tovarov, na ktoré sa bude uplatňovať nižšia sadzba DPH, sme sa rozhodli odstrihnúť z cien vybraných tovarov tak, akoby už došlo k zníženiu DPH a ešte niečo navyše,“ oznámila hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová.

K rovnakému kroku Kaufland pristúpil aj v decembri 2015 a upravil ceny vybraného tovaru smerom nadol ešte pred avizovaným znížením DPH z 20 na 10 percent.

Tohtoročné zníženie cien o viac ako plánovanú nižšiu sadzbu DPH sa bude týkať desiatok slovenských výrobkov.

„V centre nášho záujmu je vždy zákazník, ktorému chceme ponúkať tovar najvyššej kvality za čo najvýhodnejšie ceny. Aj preto sme sa už v decembri rozhodli znížiť ceny, aby zákazníci nemuseli čakať až do januára na zníženú sadzbu DPH. Zákazníci tak nakúpia za výhodnú cenu vybrané druhy ovocia a zeleniny, mliečne výrobky, ale aj med či kyslú kapustu, ktoré patria medzi obľúbené predsviatočné produkty,“ dodala Langová.

Ku Kauflandu sa pripojí aj Lidl

Aj Lidl predstaví svoje zľavy už začiatkom decembra.

“Chceme našim zákazníkom dopriať bohaté Vianoce, preto sme sa absolútnu väčšinu výrobkov, ktoré budú mať od 1. januára 2020 zníženú sadzbu DPH, rozhodli ponúkať za výhodnejšie ceny už od stredy 4. decembra. Super Lidl ceny budú platiť dlhodobo a zákazníci tak na zníženú cenu zemiakov, jabĺk, paradajok, medu, kyslej smotany, jogurtov, džúsov a mnohých ďalších produktov nemusia čakať do januára,“ ozrejmil pre agentúru SITA vedúci úseku komunikácie v Lidl Slovensko Tomáš Bezák.

Tesco zvolilo zníženie cien aj pri prvom znižovaní DPH na vybrané potraviny v roku 2015. Inak tomu nebude ani v januári 2020.

„Náš férový prístup sme dokázali už pri predchádzajúcom znížení DPH na vybrané potraviny, kedy sme preniesli zníženú DPH do cien. Inak tomu nebude ani v januári 2020, kedy vojde do platnosti rozšírenie zoznamu potravín so zníženou sadzou DPH," uviedla Communications Coordinator v Tesco Slovensko Michaela Lehotská.

"Našou prioritou je zákazníkom dlhodobo prinášať čo najkvalitnejšie produkty za čo najvýhodnejšie ceny. Preto sme si pre našich zákazníkov tak, ako každý rok, pripravili atraktívne zľavy na vybrané druhy produktov, ktoré budú prebiehať počas celého roka 2020,“ dodala Lehotská.