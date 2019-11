Októbrový priemerný úrok na úveroch na bývanie opäť prepisoval históriu

V októbri banky poskytli na bývanie viac ako 1,1 mld. eur.

29. nov 2019 o 14:52 SITA

BRATISLAVA. Októbrová priemerná úroková sadzba na poskytnutých úveroch na bývanie opäť prepisovala históriu, keď sa dostala na 1,19 percenta. Rekordne lacné hypotéky podľa vyjadrení spoločnosti Fincentrum lákajú ľudí, aby sa stále viac zadlžovali. Tomu sa však snaží zabrániť Národná banka Slovenska, ktorá od nového roka plánuje poskytovanie úverov opäť sprísniť.

Úverový apetít Slovákov sa odzrkadlil aj vo vysokom objeme poskytnutých úverov. V októbri banky poskytli na bývanie viac ako 1,1 mld. eur. Viac si Slováci za mesiac požičali už iba v máji 2016, kedy bol objem vyšší ako 1,4 mld. eur.

"Vzhľadom na pripravované sprísnenie podmienok zo strany centrálnej banky očakávame, že dopyt po úveroch zostane do konca roka ešte nadpriemerný. Priemerná úroková sadzba by mohla ešte klesnúť, keďže viaceré banky v poslednom období znižovali úrokové sadzby a aktuálne ponuka úročenia začína na 0,6 percenta ročne," povedal hlavný analytik Fincentra Peter Világi.

Národná banka Slovenska nie je spokojná s tým, ako sa Slováci výrazne zadlžujú. Navrhuje zvýšiť minimálnu rezervu, ktorá musí žiadateľovi o hypotéku zostať po uhradení všetkých úverov a pôžičiek a po odrátaní životného minima. Nárast by mal byť zo súčasných 20 % na 40 %. Ďalším krokom by malo byť zníženie takzvaného DSTI ukazovateľa, ktorý meria pomer dlhu k výške príjmu. Aktuálne je tento ukazovateľ nastavený na 80 %. Po novom by to malo byť 60 %. Výnimku budú tvoriť žiadatelia do 35 rokov, ktorí budú môcť mať tento ukazovateľ medzi 60 a 70 percentami. Nové opatrenia majú platiť od 1. januára.