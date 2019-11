Francúzski poslanci chcú zakázať Black Friday kvôli plytvaniu

Návrh predložila bývalá ministerka životného prostredia Bathová, e-shopy protestujú.

28. nov 2019 o 16:17 SITA

Zákazníci čakajú v rade na zaplatenie v obchodnom dome Best Buy počas výpredajov na tzv. Black Friday.(Zdroj: TASR/AP)

PARÍŽ. Skupina francúzskych poslancov chce zakázať Black Friday, čiže výpredaj po americkom sviatku Deň vďakyvzdania, ktorý sa zmenil na globálny fenomén.

Legislatívny výbor francúzskeho parlamentu schválil návrh zákazu výpredaja Black Friday, pretože spôsobuje "mrhanie zdrojmi" a "nadmerné konzumovanie".

O návrhu, ktorý predložila bývalá francúzska ministerka životného prostredia Delphine Bathová, bude parlament krajiny diskutovať budúci mesiac. Francúzske združenie e-obchodu tento návrh odmieta.

Zároveň francúzska ministerka pre ekológiu Elisabeth Borneová vo štvrtok vo vysielaní rozhlasovej stanice Europe 1 podujatie Black Friday kritizovala preto, že vytvára "dopravné zápchy, znečistenie a emisie plynov".

Poznamenala, že by Black Friday podporovala, ak by to pomohlo malým francúzskym firmám, ale podľa jej slov z výpredajov profitujú hlavne veľkí internetoví obchodníci.