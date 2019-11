Finančná správa spustí intenzívne kontroly používania eKasy

V systéme je viac ako 153-tisíc pokladníc, čo je približne 70 percent.

28. nov 2019 o 12:35 TASR

BRATISLAVA. Finančná správa SR spustí o začiatku januára intenzívne kontroly na používanie elektronických registračných pokladníc online pripojených na systém eKasa.

Podnikateľom, ktorí evidujú hotovostné tržby a nepripoja sa do systému do konca roka, hrozia vysoké pokuty.

Zapojených je približne 70 percent

V súčasnosti Finančná správa eviduje v systéme viac ako 153.000 pokladníc, ktoré už vydávajú doklady, čo je približne 70 percent z ich celkového odhadovaného počtu.

Informovala o tom vo štvrtok na stretnutí s novinármi Finančná správa.

"Už v prvých januárových dňoch sa vyberieme na kontrolu k tým, kde budeme vidieť, že si pokladnicu nezaobstarali, to znamená, že nevydávajú bloky," povedal generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Finančnej správy Ladislav Hanniker.

Systém na identifikáciu

Finančná správa s pomocou nového systému dokáže identifikovať podnikateľov, ktorí pokladničné doklady eKasa zatiaľ nevydávajú, napriek tomu, že v minulosti hotovostné tržby evidovali.

"Tam budeme naozaj nekompromisní, keďže tu bolo nejaké prechodné obdobie, polročné oddialenie pokút, a každý mal dosť času na to, aby si tie povinnosti splnil," dodal Hanniker.

Dodávatelia pokladníc stíhajú

Podnikatelia, ktorí zatiaľ novú elektronickú registračnú pokladnicu nemajú, si môžu vybrať z 45 certifikovaných dodávateľov.

Podľa Hannikera nemá Finančná správa žiadne informácie o tom, že by niektorý z dodávateľov do konca roka nestihol dodať doteraz objednané pokladnice.

Podľa jednotlivých krajov je najvyšší podiel zapojených pokladníc k ich celkovému počtu v Trenčianskom samosprávnom kraji, kde je do eKasy pripojených 69 percent pokladníc a najmenší podiel vykazuje Bratislavský kraj so 66 percent pripojených pokladníc.

Podľa odvetví sú nové pokladnice najmenej využívané v pohostinských službách, kde sa počet nepripojených pokladníc blíži ešte k takmer desiatim percentám z ich celkového počtu, nasleduje maloobchod, kadernícke a kozmetické služby a viac ako štyri percentá z celkového počtu nepripojených pokladníc eviduje FS aj v reštauráciách a mobilnom predaji jedál.

Možnosť rozšírenia funkcií

Podľa Hannikera je systém eKasa plne funkčný a nie je dôvod na jeho zásadnejšie zmeny.

Pripustil, že v budúcom roku bude Finančná správa uvažovať o rozšírení niektorých funkcií eKasy, ktoré by pomohli podnikateľom. Novinkou by mohla byť aj takzvaná komerčná pokladnica, ktorá by nemusela mať chránené dátové úložisko, no v offline režime by podnikateľ nemohol prijímať tržby a prevádzku by musel zatvoriť.

Podnikatelia by touto pokladnicou mohli v prípade záujmu nahradiť virtuálne registračné pokladnice.

Tých v súčasnosti Finančná správa eviduje okolo 70.000. O zavedení komerčnej pokladnice však zatiaľ nebolo rozhodnuté.