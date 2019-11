Počet poberateľov vianočného príspevku vzrástol

O výplatu príspevku netreba žiadať, poisťovňa koná z vlastnej iniciatívy.

28. nov 2019 o 11:31 TASR

BRATISLAVA. Sociálna poisťovňa začne tzv. vianočný príspevok vyplácať od 2. decembra a následne v riadnych výplatných decembrových termínoch dôchodkov.

Oznámil to vo štvrtok na stretnutí s médiami hovorca poisťovne Peter Višváder.

Tohtoročný vianočný príspevok prešiel zásadnými zmenami. V porovnaní s minulým rokom došlo k jeho dvojnásobnému zvýšeniu, ako aj k zvýšeniu hranice nároku na 658,50 eura, čo je dvojnásobok oproti roku 2018. Počet poberateľov tým vzrástol na 1.302.000 dôchodcov.

Vianočný príspevok patrí dôchodcom, ktorí majú dôchodok alebo súhrn dôchodkov do 658,50 eura, a to takto: pri dôchodku nižšom ako 210,21 eura je suma vianočného príspevku 200 eur, pri výške dôchodku v rozpätí od 210,21 eura do 420,40 eur je suma vianočného príspevku od 200,00 eur do 124,33 eura.

Súvisiaci článok Sporitelia v druhom pilieri budú mať vyššie štátne dôchodky Čítajte

Pri výške dôchodku v rozpätí od 420,41 eura do 658,50 eura je výška vianočného príspevku od 98,85 eura do 13,14 eura.

Vianočný príspevok patrí tomu, kto má nárok na výplatu dôchodku za december 2019, má bydlisko na Slovensku, suma jeho dôchodku/dôchodkov za december 2019 je najviac 658,50 eura.

O výplatu príspevku netreba žiadať, poisťovňa koná z vlastnej iniciatívy.