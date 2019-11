Zvýšenie bankového odvodu prerokujú zrýchlene na aktuálnej schôdzi

Vyššia daň z tabaku by podľa Kamenického neprešla, tak peniaze hľadal inde.

27. nov 2019 o 17:57 (aktualizované 27. nov 2019 o 20:33) SITA, TASR

BRATISLAVA. Legislatívny návrh, podľa ktorého majú banky v budúcom roku platiť dvojnásobný bankový odvod, parlament prerokuje zrýchlene už na aktuálnej schôdzi.

Národná rada Slovenskej republiky totiž schválila návrh vlády, aby sa poslanci týmto opatrením zaoberali v skrátenom legislatívnom konaní.

O osude návrhu novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií sa tak rozhodne už v najbližších dňoch, kým v štandardnom režime sa poslanci návrhmi zákonov zaoberajú na dvoch parlamentných schôdzach.

Opozícia je proti skrátenému konaniu

Podľa opozície však neboli splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie. "Nie som fanúšikom skrátených legislatívnych konaní, a to preto, že tento inštitút sa často zneužíva," povedala v rámci rozpravy nezaradená poslankyňa Jana Kiššová.

Súvisiaci článok Fico na kampaň zneužil banky, štátu majú poslať tretinu zisku Čítajte

Podľa opozičných poslancov je daných niekoľko jasných pravidiel, kedy je možné využiť skrátené legislatívne konanie. Avšak v tomto prípade tomu tak nebolo.

"Nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie," súhlasí s Kiššovou poslanec Ondrej Dostál za SaS.

Minister financií Ladislav Kamenický ako jeden z dôvodov na skrátené legislatívne konanie uviedol predchádzanie značným hospodárskym škodám.

"Hrozí slovenskému bankovému systému nejaká katastrofa, o ktorej približovaní sa vláda vie, keď potrebujú riešiť skrátené legislatívne konanie?," spýtal sa Dostál v rámci rozpravy.

Podľa neho totiž nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie, keďže nejde o bezprostredne hroziace riziko. "Plátanie rozpočtu nie je dôvod," dodal Dostál.

Kamenický argumentuje hrozbou provizória

Kamenický reagoval provizórnym rozpočtom. "Ak neprijmeme rozpočet, budeme v provizóriu," uviedol Kamenický.

Súvisiaci článok Zlatá éra ziskov bánk sa končí. Riziká rastú, upozorňuje NBS Čítajte

Minister financií tak dostane podľa Kamenického určitý balík peňazí, v rámci ktorého nebude možné prostriedky presúvať a všetko bude striktne dané.

Cieľom ministra financií je hlavne to, aby bol rozpočet na budúci rok schválený tak, aby deficit verejných financií v roku 2020 nepresiahol 0,49 percenta HDP.

Avšak podľa poslanca za hnutie Sme rodina Petra Pčolinského zachraňovanie rozpočtu vyšším zdanením bánk je hlúposť. Podľa neho v prípade, že chce vláda zdaniť banky, tak nech radšej zdaní dividendy pre akcionárov.

Výsledkom súčasného návrhu bude podľa Pčolinského zvyšovanie poplatkov bežným klientom.



"Ja som ministrom financií pol roka a nie som David Copperfield, aby som vyriešil všetky problémy sveta. Narozdiel od môjho predchodcu je moja pozícia oveľa horšia," skonštatoval v parlamente Kamenický.

Dostal sa podľa jeho vyjadrení do situácie, kedy musel hľadať zdroje. Veľa iných možností, ako ustáť rozpočet, podľa neho nebolo.

"Zvýšenie dane z tabaku považujem za triviálne, to by neprešlo. Tak som hľadal inde. V aktuálnej politickej situácii pred voľbami, keď vám nikto nič neschváli a chcete doručiť priechodný rozpočet, toto bolo jediné riešenie," povedal Kamenický.

Odvod mal byť len dočasný

Opozícia je proti zvýšeniu bankového odvodu, v závere druhého rokovacieho dňa sa tak pripojila ku kritike tohto zámeru zo strany samotných finančných domov.

Pred rizikami varovala aj Národná banka Slovenska aj Európska centrálna banka.

Ako funguje bankový odvod Schválením návrhu o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií banky v budúcom roku odvedú do štátnych finančných aktív zhruba o 144 miliónov eur viac. Kým v tomto roku platia banky odvod v sume 0,2 percenta z hodnoty ich pasív vykazovaných v súvahe, v budúcom roku sa má odvod zdvojnásobiť na 0,4 percenta s platnosťou aj na nasledujúce roky. Štát by mal pritom tento odvod od bánk inkasovať aj po roku 2020, hoci od roku 2021 sa mal osobitný bankový odvod zrušiť.Osobitný odvod platia banky na Slovensku od roku 2012. Až do roku 2015 bola sadzba osobitného odvodu vo výške 0,4 percenta a od roku 2015 sa znížila na úroveň 0,2 percenta zo základu pre výpočet odvodu. V roku 2016 sa novelou zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií ponechala sadzba osobitného odvodu bánk na kalendárne roky 2017 až 2020 na pôvodnej úrovni koeficientu 0,2 percenta zo základu pre výpočet odvodu. Od roku 2021 už pritom zákon počítal s nulovou sadzbou odvodu. Sadzba osobitného odvodu za príslušný kalendárny rok sa určuje zo základu pre výpočet osobitného odvodu, ktorým je suma pasív banky znížená o sumu vlastného imania.

Poslanec SaS Marián Viskupič hovorí, že bankový odvod na Slovensku po zvýšení bude najvyšším v eurozóne. "V roku 2015 sa vláda snažila získať prostriedky z bankového odvodu na kauzu Váhostav. Keď mal odvod skončiť v roku 2020, vláda prichádza s jeho zdvojnásobením a zavedením natrvalo. Ako dlho ekonomika vydrží ešte takéto bačovanie? Ak chýbajú v rozpočte peniaze, skúsme sa pozrieť na výdavkovú časť," adresoval rezortu financií.

Nezaradená poslankyňa Jana Kiššová upozornila, že odvod mal byť zavedený len dočasne. "Rácio bolo v tom, že to malo byť dočasné opatrenie s jasne špecifikovaným účelom. Spomeňme si na čo a komu tieto peniaze z odvodu poslúžili. Boli použité na vyplatenie veriteľov zadlženej súkromnej spoločnosti Váhostav. Ako môžeme bez hanby takto použiť tieto peniaze, čo je toto za právna istota, že z jedného sektora vytiahnete peniaze a súkromnej firme za ne zatiahnete dlhy? Toto je absurdita. Vy bez hanby prinesiete zvýšenie tohto odvodu, chcete predĺžiť jeho platnosť. Kto dnes verí v zodpovednosť a serióznosť takto zavedeného odvodu?" adresovala vláde.

Podľa Kiššovej vláda nepovedala, že na toto opatrenie doplatia ľudia cez vyššie poplatky, že sa to dotkne aj zamestnancov bánk, poškodí to bankový sektor, ale môže to odradiť aj investorov, ktorí si radšej vyberú krajinu s transparentnejším podnikateľským prostredím.

"To, že bude destabilizácia bankového sektora hovorí aj NBS," podotkla Kiššová s tým, že denne sa zhoršuje podnikateľské prostredie na Slovensku.

V súvislosti s poplatkami odmieta argumenty, že by sa mali banky nad nimi zamyslieť preto, že ide o elektronické služby. "Ani elektronické služby nie sú zadarmo. Banky musia investovať do softvérov, inovácií. Toto tiež všetko sa musí prejaviť v cenách poplatkov a služieb," myslí si Kiššová. Podala preto procedurálny návrh, aby sa o návrhu ďalej nerokovalo.

Minister financií Kamenický uviedol, že nejde o novinku, ktorá "má byť od zajtra".

"V súčasnosti je ziskovosť na úrovni 700 miliónov eur. Hovoríte, že neobhajujete banky, ale dovolím si povedať, že štát v roku 1999 zasanoval všetky banky na Slovensku. Stálo to Slovensko desať percent HDP. Štát pre banky urobil veľmi veľa. Pri 700-miliónovom zisku, pri odvode, ktorý bude stáť 144 miliónov eur, tak sa tu bavíme, ako keby banky idú skrachovať," doplnil Kamenický.

Odmieta tiež vyjadrenia, že na bankový odvod doplatia zamestnanci bánk. "Dnes už pracovať v banke nie je atraktívne zamestnanie, je to náročná robota mizerne platená," myslí si minister. Doplnil tiež príklady viacerých druhov poplatkov, ktoré sa zvyšovali.

"Ja nie som proti bankám. Ja sa riadim zákonom o rozpočtových pravidlách a na to, aby sme ho dodržali, je jedno z opatrení na príjmovej stránke aj toto. Nejdeme tie peniaze prejesť, sú umiestnené na štátnych finančných aktívach a umožňujú, aby sme dosiahli určité ciele," vysvetlil Kamenický s tým, že je "v rukách Národnej rady Slovenskej republiky ako tento odvod dopadne".