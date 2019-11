Sporitelia v druhom pilieri budú mať vyššie štátne dôchodky

Poslanci schválili novelu z dielne strany Most-Híd.

27. nov 2019 o 17:39 SITA

BRATISLAVA. Ľudia, ktorí si na dôchodok sporia alebo budú sporiť v druhom dôchodkovom pilieri, budú dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie štátne dôchodky.

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení od poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Most-Híd, ktorú schválil parlament.

Dôchodky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa budú podľa novely zákona pre účasť v druhom pilieri znižovať v menšej miere ako v súčasnosti.

Dôchodky zo Sociálnej poisťovne sa pre účastníkov druhého piliera krátia vzhľadom na to, že časť ich penzijných odvodov smeruje na ich osobné účty v dôchodkových správcovských spoločnostiach.

Približne trinásť eur mesačne

"Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, je pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne," tvrdia poslanci za Most-Híd.



Sociálna poisťovňa podľa strany Most-Híd v súčasnosti sporiteľom priznáva nižšie dôchodky, ako by im mali patriť, pre nesprávne nastavený vzorec.

Ako v rozprave uviedla poslankyňa za Most-Híd Irén Sárközy, v tomto roku sa to negatíve dotýka približne 10-tisíc sporiteľov, avšak postupne by to postihlo všetkých 1,5 milióna účastníkov druhého piliera.

"Spôsobené je to tým, že pri výpočte dôchodku sa nezohľadňujú odvody do rezervného fondu solidarity, ktoré v praxi slúžili na vykrytie deficitu základného fondu starobného poistenia, teda predovšetkým na výplatu starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov," uviedli predkladatelia.

Napríklad v tomto roku sa dôchodok zo Sociálnej poisťovne pre sporiteľa v druhom pilieri kráti o pomer 4,75/18, teda o 26,39 percenta. Tento pomer je daný tým, že sadzba do druhého piliera v tomto roku predstavuje 4,75 percenta a celková sadzba na starobné poistenie je 18 percent.



Ak sa podľa novely zákona od poslancov za Most-Híd v celkovej sadzbe zohľadní aj sadzba na poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 percenta, pomer krátenia by v tomto roku predstavoval 4,75/22,75.

Dôchodky zo štátneho, priebežného piliera by sa tak pre sporiteľov krátili už len o 20,88 percenta namiesto terajších 26,39 percenta. Znamenalo by to, že penzie sporiteľov v druhom pilieri, ktoré vypláca alebo bude vyplácať Sociálna poisťovňa, by boli vyššie.

Posunuli lehotu na priznanie

Parlament schválil pozmeňujúci návrh, aby sa lehota pre Sociálnu poisťovňu na priznanie vyšších štátnych dôchodkov pre sporiteľov posunula z 30. júna 2020 na 31. marca 2021.

Sporitelia však budú mať nárok na vyššie štátne dôchodky z prvého piliera už od 1. januára budúceho roka, pričom poisťovňa pri neskoršom priznaní vyššieho dôchodku im chýbajúce peniaze spätne doplatí.

Ďalším schváleným pozmeňujúcim návrhom sa o ďalší rok odloží zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia. Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov tak poisťovňa prvýkrát vykoná v roku 2024 za rok 2023, kým podľa súčasného znenia zákona sa tak malo stať v roku 2023 za rok 2022.



Príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera sa od začiatku budúceho roka zvýši zo 4,75 percenta na päť percent hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

Každoročný nárast príspevkovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu, ktorý sa začal od roku 2017, bude pokračovať až do roku 2024, kedy sadzba dosiahne šesť percent z vymeriavacieho základu sporiteľa.

Sadzba poistného na starobné poistenie do prvého, priebežného dôchodkového piliera sa zároveň v tomto období adekvátne znižuje tak, aby v súčte so sadzbou povinných príspevkov do druhého piliera zostala vo výške 18 percent z vymeriavacieho základu.

V druhom penzijnom pilieri si na dôchodok ku koncu septembra sporilo 1 milión 556 tisíc ľudí. Sporitelia majú aktuálne na účtoch vyše 9,2 miliardy eur.