Mihál: Zmenou priznávania minimálnych dôchodkov sa urobí obrovská diera

Sociálna poisťovňa môže prísť o desiatky miliónov eur, hovorí exminister práce.

27. nov 2019 o 17:14 SITA

BRATISLAVA. Zmenou systému priznávania minimálnych dôchodkov tak, aby sa započítavali všetky obdobia dôchodkového poistenia, sa do rozpočtu Sociálnej poisťovne urobí obrovská diera.

V parlamentnej rozprave to uviedol nezaradený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Mihál.

Ako v Bangladéši

Na priznanie minimálnej penzie bude podľa neho stačiť, aby človek v danom roku platil aspoň nejaké sociálne odvody. "Či mal príjem tisíc eur mesačne, 500 eur mesačne alebo jedno euro mesačne, to bude úplne jedno," zdôraznil.

Sociálna poisťovňa tak podľa neho nebude musieť skúmať výšku príjmu penzistu v danom roku. "Ak to takto urobíte, tak navŕtate takú dieru do Sociálnej poisťovne a tak zrušíte filozofiu prvého piliera, ako to tu nikdy nikto predtým neurobil, a to tu boli všelijakí diletanti," povedal exminister práce a sociálnych vecí.



Ak sa podľa Mihála podmienka kvalifikovaných rokov pri priznávaní minimálnej penzie zo zákona vypustí, tak od 1. decembra začnú všetci tí, ktorí si vedia nastaviť výšku svojho príjmu, platiť sociálne odvody z jedného eura.

Sociálna poisťovňa tak podľa neho môže prísť z hľadiska jej príjmov o desiatky miliónov eur. "Prečo by mal niekto platiť odvody z 300 eur, keď ten istý dôchodok bude mať z jedného eura," upozornil.

Podľa neho sa tým zmení logika systému prvého dôchodkového piliera. "Toto je Bangladéš, toto nie je štát, ktorý patrí do Európskej únie," zdôraznil.

Vláda rozhodne vo štvrtok

Vláda by mala na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní schváliť legislatívny návrh, ktorým sa zmení systém priznávania minimálnych dôchodkov. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol predseda SNS Andrej Danko.

Podľa neho ide o kompromisné riešenie, na ktorom sa dohodol s koaličnými partnermi. Týmto návrhom by sa mal následne v skrátenom legislatívnom konaní zaoberať parlament.

Podstatou návrhu má byť to, že pre vznik nároku na minimálnu penziu už nebude potrebné získať 30 tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, ale poisťovňa pri posudzovaní nároku na minimálny dôchodok uzná každý rok dôchodkového poistenia.

Tento krok by mal zjednodušiť posudzovanie nároku na minimálny dôchodok a umožniť skoršie priznanie minimálnej penzie.

Rok dôchodkového poistenia

Za kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia sa považujú všetky roky poistenia získané pred 1. januárom 1993, avšak po 1. januári 1993 sú to len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 percenta z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku.

Napríklad v minulom roku by túto podmienku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 244 eur mesačne. Ak sa zruší podmienka získania kvalifikovaného roku poistenia, nebude potrebné za minulý rok zarobiť v hrubom aspoň 244 eur mesačne.



V súčasnosti poberá minimálnu penziu približne 50 tisíc penzistov. Ak by sa zachovala podmienka získania kvalifikovaných rokov, ich počet by od budúceho roka presiahol 200 tisíc. Ak sa táto podmienka zo zákona vypustí, poberateľov minimálnej penzie bude ešte viac.

"Dokonca by ešte viac, okolo 280 tisíc ľudí malo nárok na minimálny dôchodok," povedal šéf národniarov. Ako dodal, považuje za nesporný politický úspech, že SNS začala tlačiť na zvyšovanie dôchodkov.

Podľa Danka by penzisti mali byť zvýhodnení aj pri zamestnaní tak, aby mali vyššiu čistú mzdu.

Najnižšie dôchodky to nerieši, upozorňuje poisťovňa

Sociálna poisťovňa už v pripomienkovom konaní k novele zákona o sociálnom poistení od SNS upozornila na to, že návrh novely zákona o sociálnom poistení od národniarov koncepčne nerieši najnižšie dôchodky, teda dôchodky tých, ktorí nie vlastnou vinou dosahovali nízke zárobky a nesplnili tak podmienky pre získanie tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Na splnenie nároku na minimálnu penziu totiž treba získať aspoň 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia.

Ide o všetky roky poistenia získané pred 1. januárom 1993, avšak po 1. januári 1993 sú to len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 percenta z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku.

Napríklad v minulom roku by túto podmienku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 244 eur mesačne. "Predmetný návrh zákona nie je v súlade s účelom zavedenia minimálneho dôchodku, teda aby poistenec, ktorý získal aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, sa nedostal do stavu hmotnej núdze," dodala poisťovňa.

Zmenia systém výpočtu

Od začiatku budúceho roka sa zmení systém výpočtu minimálneho dôchodku. Podľa novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za SNS sa minimálne dôchodky namiesto životného minima naviažu na priemernú mzdu na Slovensku.

Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia tak bude od roku 2020 dosahovať 33 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V budúcom roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia dosiahne 334,30 eura.



V tomto roku pritom minimálna penzia pri 30 rokoch dôchodkového poistenia dosahuje 136 percent zo sumy životného minima, teda 278,90 eura.

Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia sa základný minimálny dôchodok bude zvyšovať za každý rok o dve percentá zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o tri percentá zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Dve percentá zo sumy životného minima pritom v súčasnosti predstavujú 4,2 eura a tri percentá 6,3 eura.