COOP Jednota preberá desiatky predajní po skrachovanej sieti Kačka

V nových prevádzkach poskytnú prácu bývalým zamestnancom Kačky.

27. nov 2019 o 15:21 SITA

BRATISLAVA. Najväčší slovenský maloobchodný systém COOP Jednota sa rozšíri. Do svojho portfólia prevezme desiatky predajní skrachovanej siete potravín Kačka.

V nových prevádzkach poskytne prácu aj jej bývalým zamestnancom. Prvotné náklady COOP Jednoty súvisiace s rekonštrukciou prevádzkových priestorov presiahnu pol milióna eur.

Informovala o tom v stredu PR manažérka COOP Jednota Slovensko Zuzana Peiger Ačjaková.

Väčšina predajní, ktoré v najbližšom období COOP Jednota otvorí, sa nachádza v oblastiach, kde mala Kačka silné zastúpenie, teda v Lučenci a okolí, v Žiline či v Považskej Bystrici. Pokryje však aj oblasť Záhoria, Nových Zámkov a Brezna.

Súvisiaci článok Kačka definitívne zatvára, dvetisíc ľudí je v neistote Čítajte

„Zatiaľ sme otvorili približne desať prevádzok, dvadsať otvoríme do konca tohto roku. Momentálne prebiehajú rokovania, ale robíme všetko pre to, aby sme k nim v roku 2020 pripojili ešte ďalších desať prevádzok,“ ozrejmil vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko Branislav Lellák.



Lellák zároveň zdôraznil, že v nových predajniach počítajú aj so zamestnancami zo skrachovanej siete Kačka. „Celkovo otvoríme asi 300 pracovných miest, ktoré budú samozrejme určené aj pre ľudí z odchádzajúcej siete Kačka,“ dodal Lellák.



Vo väčšine novootvorených prevádzok bude COOP Jednota v podnájme, časť objektov odkúpi. Nová akvizícia so sebou prinesie aj značné výdavky.

Len na rekonštrukciu a modernizáciu predajných priestorov vynaložia jednotlivé družstvá zo siete COOP Jednota približne pol milióna eur, ďalšie investície bude predstavovať kúpa vybraných budov, v ktorých sa budú predajne nachádzať.



„Aj touto formou sa podieľame na celospoločenskej zodpovednosti. Našou snahou je zároveň posilnenie pozície COOP Jednoty ako lídra na trhu s potravinami a v predaji slovenských potravín a zároveň prehĺbenie konkurenčnej odlišnosti a jedinečnosti systému COOP Jednota na maloobchodnom trhu. Všetky naše kroky smerujú k uspokojeniu aj najnáročnejších potrieb našich zákazníkov. Veríme, že otvorením nových predajní im umožníme pohodlnejší nákup v miestach svojho bydliska a zároveň ponúkneme atraktívny sortiment,“ dodal Lellák.



Z 26 spotrebných družstiev zaoberajúcich sa obchodnou činnosťou preberie predajne po sieti Kačka polovica. Spotrebitelia už v tieto dni môžu nakupovať v dvoch supermarketoch v Považskej Bystrici, v obci Číž a Hrnčiarske Zalužany, v troch predajniach v Žiline, v Banskej Bystrici a v Senici.