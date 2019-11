Nový mýtny tender môže byť vypísaný počas súčasnej vlády, tvrdí Érsek

Podmienky v tendri by podľa ministra mali byť iné ako v pôvodnej súťaži.

27. nov 2019 o 13:30 SITA

BRATISLAVA. Nová súťaž na prevádzku elektronického mýtneho systému by mohla byť vypísaná ešte počas súčasnej vlády.

Informoval o tom v stredu minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) po rokovaní vlády s tým, aby bol nový prevádzkovateľ vysúťažený ešte pred ukončením platnosti súčasnej zmluvy v roku 2022.

Podmienky v tendri by podľa ministra mali byť iné ako v pôvodnej súťaži na prevádzkovateľa mýtneho systému.



"Začíname už pripravovať novú súťaž a myslím si, že ešte za mojej éry ju vypíšeme. Všetko robím preto, aby bola vypísaná nová súťaž, ale to potrebuje určitý čas," povedal Érsek.

Výber prevádzkovateľa

Nový prevádzkovateľ mýtneho systému by mal byť vybraný skôr, ako v roku 2022 uplynie terajšia pre štát nevýhodná zmluva medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. (NDS) a prevádzkovateľom systému výberu mýta SkyToll, a. s., z roku 2009.

"SkyToll sa môže súťaže, samozrejme, zúčastniť, ale budú určite nastavené iné podmienky," uviedol Érsek.



Minister dopravy tiež poznamenal, že na zmeny v terajšej zmluve o mýtnom systéme je potrebný súhlas oboch zmluvných strán. Tiež si myslí, že aktuálna zmluva nie je v poriadku.

"Keď chcete robiť zmeny v zmluve, musia obidvaja s tým súhlasiť. Národná diaľničná spoločnosť od začiatku, ako som nastúpil, vyjednáva so SkyTollom lepšie podmienky pre štát. Medzitým dostaviame ďalšie úseky diaľnic, systém musí byť funkčný, pretože by sme nemali ako vyberať finančné prostriedky za využívanie týchto ciest," podotkol Érsek.

Ak by štát od zmluvy odstúpil, prevádzkovateľ by podľa neho pravdepodobne s tým išiel na súd.

"Padol by celý systém a to je jednoducho neprípustné," dodal minister dopravy. V súvislosti s tým, že NDS uhradila prevádzkovateľovi za vybudovanie mýtneho systému 256 mil. eur a napriek tomu ho nevlastní, Érsek povedal, že zmluvu o mýte nepodpisoval on, ale jeden z jeho predchodcov.

Pripravujú nový tender

NDS v utorok informovala, že pripravuje podklady pre nový tender na prevádzku elektronického výberu mýta po roku 2022.

Dovtedy je totiž účinná pre NDS nevýhodná zmluva s prevádzkovateľom mýtneho systému, so spoločnosťou SkyToll z roku 2009.

V decembri tohto roka plánujú diaľničiari uskutočniť predbežné trhové konzultácie, na základe ktorých chcú zapracovať požiadavky možných potenciálnych uchádzačov do technických podmienok, následne do pripravovanej zmluvy a tiež do štúdie uskutočniteľnosti.

Povedal to člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT v NDS Rudolf Vido s tým, že v januári 2020 zapracujú pripomienky do súťažných podkladov, štúdia pôjde na Útvar hodnoty za peniaze a celý tender na predbežnú kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

"Už sme mali predbežné rokovania s ÚVO, toto bola jeho požiadavka, aby sme použili predbežné trhové konzultácie a ukázali, že sme transparentní. Tender a technické požiadavky nie sú určite šité na nikoho," povedal Vido.

Rokujú o znížení cien

NDS rokovala, resp. ešte rokuje so SkyToll-om o znížení cien cez dodatok k zmluve o mýtnom systéme.

Prevádzkovateľ by to podľa NDS chcel spojiť s uplatnením opcie na fungovanie výberu mýta o ďalších päť rokov, diaľničiari sú za oddelenie oboch vecí.

Rokovania o dodatku k zmluve a opcii odporúča aj Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na základe výsledkov kontroly prevádzkovania mýtneho systému. Úsek spoplatnenia a IT v NDS navrhol ďalej rokovať o znížení ceny.

"Máme dobehnuté rokovania o znížení cien na základný mýtny systém a čakáme na záväznú cenovú ponuku SkyToll-u," poznamenal Vido.

"Máme zníženie cien na palivové karty, ale právne stanovisko jednoznačne hovorí, že ak by bola následne uplatnená opcia pre mýtny systém, pre palivové karty musí prebehnúť nový tender," uviedol.

Tie neboli súčasťou pôvodného mýtneho tendra, k čomu mala výhrady Európska komisia.

Najväčšou chybou mýtnej zmluvy je podľa NDS to, že nerieši prevod majetku mýtneho systému do jej vlastníctva.

Investičné náklady na vybudovanie mýta pritom splatila prevádzkovateľovi za prvé štyri roky jeho fungovania od roku 2010.