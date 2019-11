V rebríčku najziskovejších firiem na Slovensku vedú SPP a Kia Motors Slovakia

Najviac ľudí pracuje v automobilke Volkswagen Slovakia.

27. nov 2019 o 12:21 SITA

BRATISLAVA. Najziskovejšou firmou na Slovensku je za rok 2018 SPP Infrastructure, a.s. Jej zisk po zdanení za minulý rok presiahol 1 mld. eur.

Na druhej priečke sa so ziskom takmer 313,6 mil. eur umiestnil Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Tretia v poradí so ziskom po zdanení vyšším ako 240 mil. eur je žilinská fabrika automobilky Kia Motors Slovakia s.r.o. Rebríček najziskovejších firiem na Slovensku zostavila poradenská spoločnosť Bisnode.

Najlepšia desiatka

Obrat TOP 10 najziskovejších firiem na Slovensku dohromady pritom tvorí sumu takmer 23,9 mld. eur.

V najlepšej desiatke sa umiestnil aj eustream, a.s. so ziskom necelých 224 miliónov eur či dve banky - Slovenská sporiteľňa so zdaneným ziskom 180 mil. eur a Všeobecná úverová banka so ziskom 156 mil. eur za rok 2018.

Medzi desať najziskovejších firiem na Slovensku patrí aj ďalšia automobilka, Volkswagen Slovakia, a.s., a to vďaka zisku takmer 192 mil. eur, ale aj firma Continental Matador Rubber, s.r.o. so ziskom necelých 157 mil. eur.

Najziskovejšiu desiatku uzatvárajú spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. so ziskom takmer 127 mil. eur a MINERFIN, a.s. so ziskom takmer 120 mil. eur.

Zamestnáva najviac ľudí

Podľa analýzy Bisnode zamestnáva prvá desiatka najziskovejších firiem na Slovensku dokopy 39 808 ľudí.

Najviac z nich pracuje v automobilke Volkswagen Slovakia a oceliarňach U. S. Steel Košice.

„Automobilka Volkswagen Slovakia má v našich rebríčkoch jedno prvenstvo. Podľa našich databáz dosiahla najvyššie príjmy spomedzi TOP 200 slovenských firiem. Jej celkové príjmy za rok 2018 presiahli 10,3 mld. eur, zdanený zisk za minulý rok predstavoval necelých 192 mil. eur. Len pre porovnanie, žilinská fabrika automobilky Kia Motors Slovakia uvádza príjmy vo výške necelých 5,2 mld. eur, 3 800 zamestnancov a zisky po zdanení za minulý rok vyše 240 mil. eur,“ uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.