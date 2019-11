Indická alternatívna taxislužba Ola rozbieha prevádzku v Londýne

Spoločnosť už podpisuje zmluvy s vodičmi.

27. nov 2019 o 12:02 SITA

LONDÝN. Indická spoločnosť Ola podnikajúca v oblasti prepravy osôb prostredníctvom mobilnej aplikácie začala podpisovať zmluvy s vodičmi v Londýne, keďže plánuje odštartovať svoje služby v britskom hlavnom meste už "v nadchádzajúcich týždňoch".

Firma to oznámila len niekoľko dní po tom, ako americká firma Uber pre opakované nesplnenie bezpečnostných požiadaviek nedostala v Londýne novú licenciu na takéto služby. Informuje o tom portál bbc.com.



Indická firma Ola dostala licenciu od londýnskeho dopravného úradu Transport for London (TFL) v skoršej časti tohto roka. Spoločnosť začala vo Veľkej Británii pôsobiť už vlani, a to vo Walese.

Firma Ola zdôrazňuje svoje bezpečnostné charakteristiky, vrátane používania technológie rozpoznávania tváre vodičov. Ola pôsobí vo viac ako 250 mestách v Indii, vo Veľkej Británii, v Austrálii a na Novom Zélande.